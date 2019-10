పూరి రొమాంటిక్ రచ్చ!

ఇప్పుడొస్తున్న సినిమాల్లో రొమాన్స్ పేరుతో లిప్ లాక్ లు సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. ఇక హీరోయిన్స్ బోల్డ్ సీన్స్ తో సినిమాల్ని నింపేయడం కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. ఇటువంటి బోల్డ్ సీన్స్ తో హీరోయిన్స్ రేంజ్ మార్చేయడంలో దర్శకుడు పూరీ జగన్నాధ్ స్టైల్ వేరు. పూరీ హీరోయిన్ అంటే ఇక తిరుగులేని రొమాంటిక్ సీన్ లు గ్యారెంటీ. పూరీ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇస్తే వారికొచ్చే క్రేజే వేరు. ఇలియానా లాంటి హీరోయిన్లే అందుకు సాక్ష్యం. తాజా గా పూరీ జగన్నాధ్ ఓ కొత్త హీరోయిన్ ను పట్టుకొచ్చారు. కేతికా శర్మ ఆమె పేరు.



పూరీ కనెక్ట్స్ బేనర్ పై తన కొడుకు ఆకాష్ పూరి హీరోగా తీస్తున్న సినిమాలో హీరోయిన్గా కేతికా శర్మ ను పరిచయం చేస్తున్నారు. కళ్యాణ్ రామ్ కంపెనీలో విజువల్ ఎఫెక్స్ట్ సూపర్ వైజర్‌గా పనిచేసిన అనిల్ పాదూరి ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎవరు దర్శకత్వం వహించినా.. సినిమా పూరీ సినిమానే కదా. ఈ సినిమా పేరు రొమాంటిక్. పేరులోనే రొమాన్స్ ఉన్న సినిమాలో రొమాంటిక్ సీన్స్ కి లోటు ఉండదు కదా. అలాగే ఉంది ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్. ఈరోజు పూరీ కనెక్ట్స్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసింది. పూరీ జగన్నాధ్ ఆ ఫస్ట్ లుక్ ని తన ట్విట్టర్ లో షేర్ చేశారు.

ఆకాష్ పూరీని హగ్ చేసుకుంటున్న కేతికా శర్మ ఇమేజ్ ఇది. ఇందులో ఇద్దరూ తడిచినట్టు ఉన్నారు. పూర్తి రొమాంటిక్ లుక్ తో ఉన్న ఈ ఫస్ట్ లుక్ కుర్రాళ్ళ కళ్ళు కట్టేస్తోంది.

హీరోగా ఆకాష్ రెండు సినిమాలు పల్టీ కొట్టడంతో రొమాంటిక్ గా ప్రెజంట్ చేయాలని భావించిన పూరీ ఈ రొమాంటిక్ తెరకెక్కిస్తున్నట్టుంది. ఇక పూరీ కానెక్ట్స బ్యానర్ లో చార్మ్ తో కలిసి ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాని మాస్ సినిమాగా మలచిన పూరీ అదే బ్యానర్ లోవస్తున్న రెండో సినిమాని రొమాంటిక్ గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది.

Romance is always intense 💏💕 and here is #ROMANTIC First Look



Starring @ActorAkashPuri and #ketikasharma



A @purijagan @Charmmeofficial Production



Directed by @anilpaduri @PuriConnects #PCFilm pic.twitter.com/0y57SgYEjj