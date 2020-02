Mohan Babu: మెగాస్టార్ సినిమాలో విలన్ గా మోహన్ బాబు వార్త వదంతేనా?

అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తొక అన్నట్టు పుకార్లు షికార్లు చేయడం సర్వ సాధారణమైపోయింది ప్రస్తుతం. అందులోనూ సోషల్ మీడియా లో చిన్న విషయం కూడా విపరీతమైన ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతోంది. అది నిజమో కాదో తెలేలోపుగానే ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తోంది. అటువంటిదే ఇటీవల బాగా ప్రాచుర్యం లోకి వచ్చిన వార్త మోహన్ బాబు మళ్లీ విలన్ గా నటించానున్నారనే వార్త. ఇటీవల మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ కార్యక్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మోహన్ బాబు ఒకే వేదిక పై సందడి చేశారు. అటు తర్వాత మోహన్ బాబు సరికొత్త లుక్ లో కనిపించారు. దీంతో మోహన్ బాబు, చిరంజీవి కలిసి ఓ సినిమాలో నటిస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. మెగాస్టార్ చిరంజీవి క‌థానాయ‌కుడిగా కొర‌టాల శివ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో నిరంజ‌న్‌రెడ్డితో క‌లిసి హీరో రామ్‌చ‌ర‌ణ్ తాజాగా ఓ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ చిత్రీక‌ర‌ణ ప్ర‌స్తుతం కోకాపేట్‌లో జ‌రుగుతోంది. ఈ సినిమా కోసం భారీ విలేజ్ సెట్‌ని నిర్మించారు. అక్క‌డే కీల‌క స‌న్నివేశాల చిత్రీక‌ర‌ణ జ‌రుగుతోంది. ఈ సినిమా లోనే కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు నటించబోతున్నారని టాక్ నడిచింది. ఇందులో విల‌న్‌గా క‌లెక్ష‌న్‌కింగ్ కనిపించబోతున్నారని కూడా అనుకున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు సినీవర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం అటువంటి ప్రతిపాదనే అసలు రాలేదని తెలుస్తోంది. అదీ కాకుండా మోహన్ బాబుకు మళ్ళీ విలన్ గా నటించాలనే ఆలోచనే లేదని చెబుతున్నారు. మొత్తమ్మీద మెగాస్టార్ తో కలెక్షన్ కింగ్ కల్సి నటించే అవకాశం ఈ సినిమా వరకూ లేదనేది చిత్ర బ్రందం నుంచి వినవస్తున్న వార్త. ఇది ఇద్దరు అభిమానులకూ కాస్త నిరాశ కలిగించే వార్తే! తన పాత్ర చిన్న‌దే అయినా ప్రాముఖ్య‌త వున్న‌ది కావ‌డంతో `మ‌హాన‌టి`లో ఎస్వీరంగారావు గా న‌టించారు మోహ‌న్‌బాబు. అయితే ఆ త‌రువాత నుంచి ఆయ‌న‌కు అదే త‌ర‌హా పాత్ర‌ల్ని ద‌ర్శ‌కులు ఆఫ‌ర్ చేస్తున్నారు.కానీ, వాటికి ఆయన దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు. ప్రతుతం సూర్య హీరోగా న‌టిస్తున్న `ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా` చిత్రంలో మోహ‌న్‌బాబు ఓ కీల‌క పాత్ర‌లో నటిస్తున్నారు.