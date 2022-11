Samantha: సమంతకు ఆ వ్యాధి అందుకే సోకిందా?

Samantha: గత కొంతకాలంగా సమంత ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఎన్నో పుకార్లు వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సమంత ఒక రకమైన స్కిన్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతుందని దానివల్ల ఆమెకి ర్యాషెస్ వచ్చాయని ప్రస్తుతం దానికి చికిత్స పొందుతుందని ఎన్నో వదంతులు వినిపించాయి. తాజాగా సమంత సోషల్ మీడియా ద్వారా తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలియజేసింది. డబ్బింగ్ స్టూడియోలో సెలైన్ గుచ్చి ఉన్న చేతులను చూపిస్తూ సమంత గత కొంతకాలంగా మయోసైటిస్ అనే ఒక వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లుగా చెప్పుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం తాను చికిత్స పొందుతూ బాగానే కోలుకుంటున్నానని క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది సామ్. అయితే సమంతకి వచ్చిన ఈ వ్యాధి దేని వల్ల వస్తుంది అని ఇప్పుడు నేటిజెన్లు చర్చ మొదలుపెట్టారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఆల్కహాల్ మరియు డ్రగ్స్ ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతే కాకుండా సమంత 100 కేజీల డెడ్ లిఫ్లను కూడా ఎత్తుతూ ఎక్కువగా వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటుందని తెలిసిందే. దీనివల్ల కూడా ఆమె ఆరోగ్యం పాడై ఉండొచ్చు అని తెలుస్తోంది.

అంతేకాకుండా యశోదా సినిమా మరియు వరుణ్ ధావన్ తో ఒక వెబ్ సిరీస్ కోసం కూడా సమంత కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలలో బోలెడు స్టంట్ లు పర్ఫార్మ్ చేసింది. దీనివల్ల కూడా ఆమెకు కండరాల నొప్పి వచ్చి ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక సమంత ఫోటోలలో కూడా మొహం కనిపించకుండా పోస్ట్ చేస్తూ ఉండడంతో ఆమె మొహం మీద కూడా ర్యాష్ వచ్చి ఉండొచ్చని కొందరు చెబుతున్నారు.