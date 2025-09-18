Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్ లో ఉత్కంఠ.. సూపర్-4కి ఇండియా, పాకిస్తాన్
Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ దశ చివరి అంకానికి చేరుకుంది. మొత్తం 10 మ్యాచ్ల తర్వాత సూపర్-4కు చేరిన 2 జట్ల వివరాలు తేలాయి. బుధవారం సెప్టెంబర్ 17న గ్రూప్-ఎలో పాకిస్తాన్, యూఏఈ మధ్య ఒక రకమైన నాకౌట్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో ఓడిన జట్టు టోర్నమెంట్ నుండి బయటకు వెళ్లాలి, గెలిచిన జట్టు భారత్తో కలిసి సూపర్-4లోకి వెళ్లాలి. టీమ్ ఇండియా ఇప్పటికే సూపర్-4లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. ఊహించినట్లే ఈ గ్రూప్ నుండి సూపర్-4లోకి చేరిన రెండో జట్టు పాకిస్తాన్.
యూఏఈ ఆశలకు గండి కొట్టిన పాకిస్తాన్
దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసింది. ఫఖర్ జమాన్ అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీ, చివర్లో షాహీన్ షా అఫ్రిది 29 పరుగులు చేయడంతో పాకిస్తాన్ జట్టు 146 పరుగులు చేయగలిగింది. ఒక సమయంలో ఓటమి ఖాయం అనుకున్న పాకిస్తాన్ జట్టును వారి బౌలర్లు కాపాడారు. వారు యూఏఈని కేవలం 105 పరుగులకు ఆలౌట్ చేసి, 41 పరుగుల తేడాతో ఈ మ్యాచ్ను గెలుచుకున్నారు.
సూపర్-4లోకి వెళ్ళడానికి రెండు జట్లకు ఈ మ్యాచ్లో గెలవడం తప్పనిసరి. ఈ మ్యాచ్కు ముందు పాకిస్తాన్ 2 మ్యాచ్లలో ఒక మ్యాచ్ గెలిచి, ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయింది. అలాగే యూఏఈ కూడా ఒక మ్యాచ్ గెలిచి, ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయింది. కానీ ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ విజయం సాధించడంతో గ్రూప్-ఎలో 2 మ్యాచ్లకు 4 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి సూపర్-4లోకి అడుగుపెట్టింది. యూఏఈ మాత్రం 3 మ్యాచ్లకు 2 పాయింట్లతో టోర్నమెంట్ను మూడో స్థానంలో ముగించింది. ఈ గ్రూప్లో ఒమన్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.
గ్రూప్-బిలో ఉత్కంఠ
ఇప్పుడు అందరి దృష్టి గ్రూప్-బిపై ఉంది. ఈ గ్రూప్లో పరిస్థితి చాలా ఉత్కంఠగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఈ గ్రూప్ నుండి ఏ జట్టు కూడా సూపర్-4లోకి చేరలేదు. గురువారం సెప్టెంబర్ 18న చివరి మ్యాచ్ శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య జరగనుంది. ఈ గ్రూప్లో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ 4 పాయింట్లతో సమానంగా ఉన్నాయి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 2 పాయింట్లతో ఉంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే, వారు సూపర్-4లోకి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకలలో మెరుగైన నెట్ రన్రేట్ ఉన్న జట్టు ముందుకు వెళ్తుంది. ఒకవేళ శ్రీలంక ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టోర్నమెంట్ నుండి బయటకు వెళ్తుంది.