Broccoli : బ్రొకొలి అతిగా తింటున్నారా.. మహిళలారా తస్మాత్ జాగ్రత్త
Broccoli : బ్రొకొలి ఒక ఆరోగ్యకరమైన, పోషకాలతో నిండిన ఆహారం అని మనందరికీ తెలుసు. అందుకే చాలామంది తమ రోజువారీ ఆహారంలో దీన్ని భాగం చేసుకుంటారు. బ్రొకొలి తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. కానీ, ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఇది అందరికీ మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, ముఖ్యంగా మహిళలు, బ్రొకొలి తినేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వైద్యుల సలహా తీసుకోకుండా దీన్ని ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. మరి బ్రొకొలి ఎవరికి మంచిది కాదు? ఎందుకు తినకూడదు? ఈ వివరాలు ఈ వార్తలో తెలుసుకుందాం.
థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారికి..
హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న మహిళలు బ్రొకొలి తినడం మానుకోవాలి. బ్రొకొలిలో గ్రోయిట్రోజెన్స్ అనే పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఈ పదార్థాలు శరీరంలో అయోడిన్ శోషణను అడ్డుకుని, థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తాయి. అందుకే థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారు బ్రొకొలితో పాటు క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్ వంటి కూరగాయలను కూడా తక్కువగా తినాలి.
జీర్ణక్రియ సమస్యలు, అలెర్జీలు..
జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న మహిళలు బ్రొకొలిని అసలు తినకూడదు. బ్రొకొలిలో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎక్కువగా తింటే గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. జీర్ణక్రియ సున్నితంగా ఉన్నవారికి ఇది మరింత ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. అలాగే, కొంతమందికి బ్రొకొలి, క్యాలీఫ్లవర్ వంటి క్రూసిఫెరస్ కూరగాయల వల్ల అలెర్జీలు రావచ్చు. దీనివల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, దురద, వాపు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
మూత్రపిండాలలో రాళ్లు ఉన్నవారికి..
మూత్రపిండాలలో రాళ్లు ఉన్న మహిళలు కూడా బ్రొకొలికి దూరంగా ఉండాలి. బ్రొకొలిలో ఆక్సలేట్లు అనే పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ ఆక్సలేట్లు మూత్రపిండాలలో రాళ్లను పెంచడానికి కారణమవుతాయి. మూత్రపిండాల సమస్య ఉన్నవారు, వైద్యుల సలహా ప్రకారం మాత్రమే బ్రొకొలిని తీసుకోవాలి.
గర్భిణులకు..
గర్భిణులు ఎక్కువగా బ్రొకొలి తినకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తక్కువ మోతాదులో తింటే బ్రొకొలిలోని ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటి పోషకాలు గర్భిణులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. కానీ, అధికంగా తింటే ఇది జీర్ణవ్యవస్థపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఇది గర్భధారణ సమయంలో కొన్ని సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి గర్భిణులు వైద్యుడి సలహా తీసుకుని మాత్రమే బ్రొకొలి తినాలి.