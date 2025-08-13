  • Menu
Barley Water : ప్రతిరోజూ బార్లీ నీరు తాగితే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా ?

Highlights

Barley Water : ప్రకృతిలో లభించే అనేక పదార్థాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వాటిలో బార్లీ ఒకటి. బార్లీ గింజల నుంచి తయారుచేసిన నీటిని ప్రతిరోజూ ఉదయం తాగడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

Barley Water : ప్రకృతిలో లభించే అనేక పదార్థాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వాటిలో బార్లీ ఒకటి. బార్లీ గింజల నుంచి తయారుచేసిన నీటిని ప్రతిరోజూ ఉదయం తాగడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది అనేక సమస్యలకు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. శరీరానికి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది. శరీరంలోని విష పదార్థాలను తొలగిస్తుంది. అందుకే ఆరోగ్య నిపుణులు ప్రతిరోజూ బార్లీ నీటిని తాగమని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. మరి బార్లీ నీరు అందించే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

1. మలబద్ధకం సమస్యకు పరిష్కారం

బార్లీ నీటిలో పీచు పదార్థం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. ప్రతిరోజూ బార్లీ నీరు తాగడం వల్ల ఎసిడిటీ, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

2. మూత్రపిండాల ఆరోగ్యానికి మంచిది

మూత్రపిండాల సమస్యలతో బాధపడేవారు మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ బార్లీ నీటిని తాగడం చాలా మంచిది. ఈ నీటిని నిత్యం తాగడం వల్ల శరీరంలోని హానికరమైన పదార్థాలు బయటకు వెళ్లిపోతాయి. శరీరం శుభ్రపడుతుంది. ఇది సహజ మూత్రవిసర్జనగా పనిచేసి, మూత్రపిండాల ఇన్ఫెక్షన్లు, రాళ్ల వంటి సమస్యల నుంచి రక్షిస్తుంది. బార్లీ నీటిలో విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియం ఉండడం వల్ల కాల్షియం ఆక్సలేట్ రాళ్లను కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది.

3. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పాటు

బార్లీ నీరు గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇందులో ఉండే బీటా-గ్లూకాన్ అనే ఒక రకమైన కరిగే ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ప్రతిరోజూ బార్లీ నీరు తాగడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

4. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచిది

మధుమేహంతో బాధపడేవారు బార్లీ నీటిని తమ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా వ్యాధిని నియంత్రించవచ్చు. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. బార్లీ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉన్న ఆహారం, ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నివారిస్తుంది. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని కూడా పెంచుతుంది, తద్వారా శరీర కణాలు చక్కెరను మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటాయి. అందుకే మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ప్రతిరోజూ ఒక గ్లాసు బార్లీ నీటిని తాగమని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు.

