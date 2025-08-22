Stomach Bloating : పొట్ట ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ కావాలా ? ఇలా చేయండి
Stomach Bloating : పొట్ట ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్య భారతదేశంలోని చాలామంది యువతను వేధిస్తోంది. దీని వల్ల శరీరంలో బరువు పెరిగి, ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ పొట్ట ఉబ్బరం సమస్య శారీరకంగా, మానసికంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. దీనిని వైద్య నిపుణులు జీర్ణవ్యవస్థలో వచ్చిన సమస్యగా చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలంగా అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, ఫ్యాటీ లివర్, కడుపులో గ్యాస్, ప్రేగులలో బ్యాక్టీరియా అసాధారణంగా పెరగడం వంటివి దీనికి ప్రధాన కారణాలు.
పొట్ట ఉబ్బరం సమస్యకు కారణాలు ఏమిటి?
భారతదేశంలో మాంసాహారం తినే వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. మన ఆహారంలో ధాన్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్ (పీచు పదార్థం),ప్రోటీన్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ప్రేగులలో ఎక్కువగా పులియడానికి కారణమవుతుంది. ఫలితంగా గ్యాస్ట్రిక్, పొట్ట ఉబ్బరం, జీర్ణ సమస్యలు పెరుగుతాయి.
ఇటీవలి కాలంలో భారతీయ ఆహారంలో ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఈ ఆహారాలలో గ్లూకోజ్ సిరప్, ప్రాసెస్ చేసిన పిండి పదార్థాలు, పారిశ్రామిక నూనెలు ఉంటాయి. ఇవి ప్రేగుల లోపలి పొరను బలహీనపరుస్తాయి. హానికరమైన బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి కారణమవుతాయి. దీనివల్ల నిరంతరం పొట్ట ఉబ్బరం సమస్య ఉంటుంది, జీర్ణ సంబంధిత వ్యాధులు మరింత తీవ్రమవుతాయి.
పొట్ట ఉబ్బరం తగ్గించడానికి మార్గాలు
* ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్, ప్రాసెస్ చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లను తీసుకోవడం తగ్గించండి.
* తరచుగా తినడం మానేసి, అప్పుడప్పుడు ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ చేయండి.
* గుడ్లు, చేపలు, మాంసం వంటి జంతువుల నుండి వచ్చే ప్రోటీన్లను పరిమిత పరిమాణంలో తీసుకోండి. ఇవి తేలికగా జీర్ణమవుతాయి.
* బీటైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ వంటి పదార్థాలు కడుపులో ఆమ్లాన్ని కంట్రోల్ చేసి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు చాలా అవసరం
పొట్ట ఉబ్బరం అనేది కేవలం ఒక సౌందర్య సమస్య మాత్రమే కాదు, ఇది మీ ప్రేగుల ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక వ్యవస్థకు ఒక హెచ్చరిక. మీరు మీ ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకుంటే, పొట్ట ఉబ్బరం సమస్య తగ్గడంతో పాటు, మీ పొట్ట కూడా ఆటోమేటిక్గా ఫ్లాట్గా మారడం మొదలవుతుంది.