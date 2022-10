Tamarind: చింతపండు ఎవరు తినొచ్చు.. ఎవరు తినకూడదు..?

Tamarind Benefits : చింతపండు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. రుచిని పెంచడమే కాక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ప్రత్యేక పాత్ర పోషిస్తుంది. చింతపండులో విటమిన్-సి, విటమిన్-ఎ, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, కాల్షియం, ఐరన్ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఇవి అనేక విధాలుగా సహాయపడతాయి. చింతపండు చాలా ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి రక్షించడానికి అవసరమయ్యే అనేక పోషకాలను కలిగి ఉంది. దాని ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.. చింతపండులో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్-సి, విటమిన్-ఎ, కాల్షియం, ఫైబర్, పొటాషియం వంటి అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. అదనంగా ఇది యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాంటీ డయాబెటిక్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి అనేక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి రక్షించడానికి సహాయపడతాయి. వేసవిలో చింతపండు మీ శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. చింతపండులో అధిక ఇనుము ఉంటుంది. దీనిని తినడం ద్వారా రక్తహీనతను తొలగిస్తుంది.

చింతపండులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. టాడ్‌పోల్స్‌లో హైడ్రాక్సిల్ ఆమ్లం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ ఆమ్లం శరీర కొవ్వును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. చింతపండు సూప్ జ్వరానికి మేలు చేస్తుంది. జలుబును నివారించడానికి మీరు చింతపండు తినవచ్చు. దీని కోసం చింతపండు సూప్‌లో నల్ల మిరియాలు వేసి త్రాగాలి.

చింతపండు సూప్ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి కూడా తొలగిపోతుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు చింతపండు మిఠాయిని తినవచ్చు. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వాంతులు, వికారాన్ని నివారిస్తుంది. అలెర్జీ ఉన్నవారు చింతపండు తినకూడదు. ఇది వాపు, వాంతులు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, దురద కలిగిస్తుంది. గొంతు నొప్పి విషయంలో చింతపండు తినకూడదు. చింతపండులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది కానీ ఇది గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా సమస్యలను కలిగిస్తుంది. అందువల్ల చింతపండు సరైన మోతాదులో తీసుకోవాలి.