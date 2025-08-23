Watery Eyes Problem : కళ్ల నుంచి తరచూ నీరు కారుతోందా ? అయితే జాగ్రత్తగా ఉండండి

  • Menu
Watery Eyes Problem Expert Explains the Cause and Prevention
Watery Eyes Problem : చాలామందికి కళ్ళ నుంచి నీరు కారే సమస్య ఉంటుంది. ఇది కొన్నిసార్లు తక్కువగా ఉంటే, మరికొన్నిసార్లు కళ్ళు తెరవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. చల్లటి గాలి, దుమ్ము, పొగ లేదా ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్, మొబైల్ స్క్రీన్‌లను చూసినప్పుడు కూడా కళ్ళ నుంచి నీరు వస్తుంది. కంటి ఇన్ఫెక్షన్, అలర్జీ లేదా దుమ్ము కణాలు కంటిలో పడినప్పుడు ఈ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ కన్నీటి నాళాలు బలహీనపడడం వల్ల కూడా నీరు ఎక్కువగా వస్తుంది. అయితే, కొన్నిసార్లు ఈ లక్షణాలు తీవ్రమైన కంటి వ్యాధులకు కూడా సంకేతం కావచ్చు.

కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ఇతర లక్షణాలు

కళ్ళ నుంచి నిరంతరం నీరు కారేటప్పుడు, కొన్ని ఇతర లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కళ్ళు ఎర్రబడడం, మంట, దురద, గుచ్చుకున్నట్లు అనిపించడం లేదా కళ్ళు భారంగా ఉండడం వంటివి సాధారణం. కొంతమందికి వెలుతురు ఎక్కువగా తగిలినప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు లేదా చూపు మసకబారుతుంది. నిరంతరంగా కన్నీళ్లు రావడం వల్ల కళ్ళు జిగటగా మారి, కనురెప్పలు అతుక్కోవచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ సమస్య వస్తే, కళ్ళ నుంచి నీటితో పాటు చీము కూడా రావచ్చు. ఎక్కువసేపు స్క్రీన్‌లను చూడడం వల్ల కళ్ళు పొడిగా మారి, వాటిని తేమగా ఉంచడానికి పదేపదే కన్నీళ్లు వస్తాయి. అందుకే ఈ లక్షణాలను తేలికగా తీసుకోకుండా, సరైన సమయంలో గుర్తించడం ముఖ్యం.

ఏ వ్యాధుల వల్ల ఇలా జరుగుతుంది?

కళ్ళ నుంచి నిరంతరంగా నీరు కారడం కొన్ని వ్యాధులకు సంకేతం కావచ్చు. అత్యంత సాధారణ కారణం కండ్లకలక, దీని వల్ల కళ్ళు ఉబ్బి, నీరు లేదా చీము వస్తుంది. దీనితో పాటు, కళ్ళు పొడిబారే డ్రై ఐ సిండ్రోమ్ కూడా ఒక ప్రధాన కారణం. కళ్ళు పొడిగా మారినప్పుడు, వాటిని తేమగా ఉంచడానికి కన్నీళ్లు ఎక్కువగా వస్తాయి.

అలర్జిక్ కంజక్టివైటిస్లో కూడా దుమ్ము, పొగ లేదా పెంపుడు జంతువుల నుంచి వచ్చే అలర్జీల వల్ల కళ్ళ నుంచి నీరు నిరంతరం వస్తుంది. కొన్ని సందర్భాలలో, గ్లాకోమా (కంటిలో ఒత్తిడి పెరగడం), కార్నియల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా కన్నీటి నాళం అడ్డం పడడం కూడా కారణం కావచ్చు. పిల్లల్లో పుట్టుకతోనే కన్నీటి నాళం మూసుకుపోవడం వల్ల నీరు కారే సమస్య వస్తుంది. కళ్ళ నుంచి నిరంతరంగా నీరు కారుతూ, దానితో పాటు నొప్పి, చూపు మసకబారడం లేదా వెలుతురు ఇబ్బందిగా అనిపించడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి.

సమస్య నుండి బయటపడడానికి చిట్కాలు

కళ్ళను దుమ్ము, పొగ నుంచి కాపాడండి. స్క్రీన్‌పై పనిచేసేటప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు విరామం తీసుకోండి. కళ్ళను పదేపదే రుద్దకండి. రోజుకు 2-3 సార్లు శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళను కడగండి. ఇన్ఫెక్షన్ లేదా అలర్జీ ఉన్నట్లయితే వెంటనే డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి. బయటికి వెళ్లేటప్పుడు సన్ గ్లాసెస్ ఉపయోగించండి.

