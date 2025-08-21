Health Tips: పొరపాటున కూడా ఈ వ్యక్తులు గుడ్లు తినకూడదు.. ఎందుకంటే..?
Health Tips: గుడ్డులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని అందరికీ తెలుసు. ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్, కాల్షియం, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఫాస్పరస్ శరీరానికి చాలా మేలు చేస్తాయి.
Health Tips: గుడ్డులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని అందరికీ తెలుసు. ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్, కాల్షియం, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఫాస్పరస్ శరీరానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. అంతేకాదు గుడ్లు తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయి. రోగనిరోధక శక్తి బలపడుతుంది. గుడ్లని అనేక రకాలుగా తినవచ్చు. చాలా మంది గుడ్లు తినడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే కొంతమంది పొరపాటున కూడా గుడ్లు తినకూడదు. ఎందుకో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం.
కిడ్నీ
కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు గుడ్లు తినకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే గుడ్లు తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి.
బరువు సమస్య
అధిక బరువు ఉన్నవారు పొరపాటున కూడా గుడ్లు తినకూడదు. ఎందుకంటే త్వరగా బరువు పెరుగుతారు. గుడ్డు బరువును పెంచుతుంది.
మధుమేహం
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు గుడ్లు తినకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ తినాలనిపిస్తే డాక్టర్ని అడిగిన తర్వాతే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే గుడ్లు తినడం వల్ల పలు సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
కొలెస్ట్రాల్
కొలెస్ట్రాల్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడే వారు గుడ్లు తినకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొలెస్ట్రాల్ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు అస్సలు గుడ్లు తినకూడదు.