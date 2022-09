Less Sleep: తక్కువ నిద్ర వల్ల చాలా ప్రమాదం.. ఈ సమస్యలు పెరుగుతాయి..!

Less Sleep: ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, మంచి ఆహారం, పానీయాలతో పాటు చాలా నిద్ర కూడా అవసరం. కానీ తగినంత నిద్ర పోకపోవడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల చిరాకు పెరుగుతుంది. ఇది కాకుండా చాలా మంది ప్రజలు ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుంటారు. తద్వారా ప్రశాంతంగా ఉండరు. ఈ రోజు తక్కువ నిద్ర మీ ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకుందాం. రోజు 7 నుంచి 8 గంటల నిద్ర పోవడం వల్ల మీ జీవక్రియ రేటు బాగా పనిచేస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. ఒకవేళ ఇంతకన్నా తక్కువ గంటలు పడుకుంటే మీరు ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకుంటారు. ఆకలి వెనుక రెండు హార్మోన్లు ఉంటాయి. నాన్ లీనియర్, లెప్టిన్ మీకు తగినంత నిద్ర లేనప్పుడు శరీరంలో వీటి పరిమాణం పెరుగుతుంది. అందువల్ల మీరు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఆహారంతింటారు.

2016 అధ్యయనం ప్రకారం.. రాత్రి బాగా నిద్రపోని వ్యక్తులు మరుసటి రోజు ఎక్కువ ఆహారం తింటారు. ఒక సామాన్యుడు 385 కేలరీలు తినాలి. ఈ అధ్యయనంలో తక్కువ నిద్ర కారణంగా ఆహారంలో ఎక్కువ కొవ్వును తీసుకుంటారు. తక్కువ పరిమాణంలో ప్రోటీన్ తీసుకుంటారు. మీరు నిద్రపోకపోవడం వల్ల జంక్ ఫుడ్ తినాలని భావిస్తున్నందున ఇది జరుగుతుంది. అలాగే నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కేలరీలు కూడా తక్కువ మొత్తంలో కరుగుతాయి. ఇది జీవక్రియ రేటును తగ్గిస్తుంది.

ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. రోజుకు 385 కేలరీలు తినడం వల్ల 9 రోజుల్లో 500 గ్రాముల బరువు పెరుగుతారు. ఇది కాకుండా టైప్ -2 డయాబెటిస్, రక్తపోటు, హృదయ సంబంధ వ్యాధులు కూడా వస్తాయి. మీరు బరువు తగ్గాలంటే తగినంత నిద్ర పోవాలి. ప్రతిరోజూ సమయానికి నిద్రపోండి.. సమయానికి మేల్కొనండి. నిద్రవేళకు 2 గంటల ముందు ఆహారం తినండి.