Banana Leaf Eating : అరటి ఆకులో భోజనం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం!
Banana Leaf Eating : సాధారణంగా మనం పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలలో అరటి ఆకులో భోజనం చేస్తుంటాం. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ పద్ధతి ఇప్పుడు అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ కనిపిస్తోంది. వండిన ఆహారాన్ని అరటి ఆకులో వడ్డించి భోజనం చేయడం ఒక సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, పర్యావరణానికి చాలా మంచిది కూడా. కానీ, చాలామందికి దీని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలియదు. ఇది కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు, ఆయుర్వేదం ప్రకారం, అరటి ఆకులో భోజనం చేయడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది
అరటి ఆకుల్లో పాలిఫినాల్స్ అనే సహజ పోషకాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు మన శరీరానికి హాని చేసే బ్యాక్టీరియాను నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి. వేడి ఆహారాన్ని ఆకుపై వడ్డించినప్పుడు, ఈ పోషకాలు ఆహారంలో కలిసి మన శరీరానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి.
రుచి పెరుగుతుంది
వేడివేడి ఆహారాన్ని అరటి ఆకు మీద వడ్డించినప్పుడు, ఆ ఆకులోని మృదువైన పొర నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన సహజ సువాసన విడుదలవుతుంది. ఈ సువాసన ఆహారానికి అదనపు రుచిని జోడిస్తుంది. అందుకే అరటి ఆకులో తిన్న ఆహారం మరింత రుచిగా, కమ్మగా అనిపిస్తుంది.
పర్యావరణానికి చాలా మంచిది
అరటి ఆకులు పూర్తిగా సహజమైనవి, 100% జీవ విచ్ఛిన్నం చెందేవి. వాడిన తర్వాత వాటిని పడేస్తే, అవి సహజంగానే మట్టిలో కలిసిపోయి ఎరువుగా మారతాయి. ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, ఇతర ప్లేట్ల మాదిరిగా ఇవి పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలిగించవు.
వేడి ఆహారానికి సరైనది
అరటి ఆకు వేడి ఆహారాన్ని తట్టుకోగలదు. వాటిపై ఉండే సహజమైన మైనపు పొర వల్ల ఆహారం ఆకుకు అతుక్కోకుండా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, వేడి వల్ల ఎలాంటి హానికరమైన రసాయనాలు విడుదల కావు.
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది
అరటి ఆకులో తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుందని ఆయుర్వేదం చెబుతుంది. ఈ అలవాటు శరీరంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. శరీరంలో మంచి శక్తిని పెంచి, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అరటి ఆకులో ఉండే సహజ ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి.