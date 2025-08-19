  • Menu
Lipstick : లిప్‌స్టిక్ వాడుతున్నారా.. అయితే మీకు ఈ సమస్యలు గ్యారెంటీగా వస్తాయట

Lipstick : అమ్మాయిల మేకప్‌లో లిప్‌స్టిక్ చాలా ముఖ్యమైన భాగం. మేకప్ వేసుకున్నా, వేసుకోకపోయినా లిప్‌స్టిక్ వేసుకోవడం చాలామందికి అలవాటు. కానీ, లిప్‌స్టిక్‌లో ఉండే రసాయనాల వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా, కొన్ని రకాల లిప్‌స్టిక్‌లలో ఉండే రెండు పదార్థాల వల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని, పీరియడ్స్ సమస్యలు కూడా రావచ్చని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డాక్టర్ మనన్ వోరా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్‌లో లిప్‌స్టిక్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాల గురించి ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. కొన్ని లిప్‌స్టిక్‌లు, ముఖ్యంగా తక్కువ ధర ఉండే వాటిలో ఉండే రెండు పదార్థాల వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత, పీరియడ్స్ సమస్యలు వస్తాయని ఆయన ఆ వీడియోలో తెలిపారు. ఈ పదార్థాలు ఉన్న లిప్‌స్టిక్‌లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడకూడదని ఆయన సూచించారు.

ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్‌లో కనిపించే BPA (బిస్ఫెనాల్ ఎ), మిథైల్ పారాబెన్ లేదా ప్రొపైల్ పారాబెన్ వంటి పదార్థాలు ఆరోగ్య సమస్యలకు ప్రధాన కారణం. ఈ రెండు పదార్థాలు శరీరంలోని హార్మోన్ల వ్యవస్థను దెబ్బతీసి, హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు కారణమవుతాయి. దీని వల్ల మహిళల్లో పీరియడ్స్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

అందుకే, లిప్‌స్టిక్ కొనేటప్పుడు దాని ప్యాకేజింగ్‌పై BPA ఫ్రీ లేదా పారాబెన్ ఫ్రీ అని రాసి ఉన్న లిప్‌స్టిక్‌లను మాత్రమే కొనాలని డాక్టర్ మనన్ సూచించారు. అలాగే, ఎకోసెర్ట్, కాస్మోస్ ఆర్గానిక్, యూఎస్‌డీఏ ఆర్గానిక్ మరియు పెటా ఇండియా క్రూయల్టీ ఫ్రీ వంటి లేబుల్స్ ఉన్న లిప్‌స్టిక్‌లను ఎంచుకోవడం మంచిది. ఈ ప్రమాణాలు ఉన్న లిప్‌స్టిక్‌లు సురక్షితమైనవిగా పరిగణించబడతాయి.

