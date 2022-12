Health Tips: ఈ తప్పుడు అలవాట్ల వల్ల కిడ్నీలు చెడిపోతున్నాయి.. అవేంటంటే..?

X Health Tips: ఈ తప్పుడు అలవాట్ల వల్ల కిడ్నీలు చెడిపోతున్నాయి.. అవేంటంటే..? Highlights Health Tips: శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రధాన అవయవాలు.

Health Tips: శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రధాన అవయవాలు. ఇవి ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. కిడ్నీ ప్రధాన విధి రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేయడం. శరీరం నుంచి విషాన్ని తొలగించడంలో కిడ్నీ సహాయపడుతుంది. ఇది మూత్రాశయం ద్వారా విషాన్ని బయటకి పంపుతుంది. అయితే కిడ్నీ సమస్యలకు కారణమయ్యే కొన్ని అలవాట్ల గురించి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. మూత్రపిండాల సరైన పనితీరు మీరు తీసుకునే ఆహారం, పానీయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటే పరిమిత పరిమాణంలో జంక్ ఫుడ్, స్వీట్లను తీసుకోవాలి. జంక్ ఫుడ్‌లో చాలా సోడియం ఉంటుంది. ఇది మూత్రపిండాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. మిఠాయిలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల స్థూలకాయం పెరిగి రక్తపోటు పెరుగుతుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య చాలా కాలం పాటు కొనసాగుతుంది. ఇది మూత్రపిండాలపై ప్రభావం చూపుతుంది.

కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజూ మొత్తంలో పుష్కలంగా నీరు త్రాగాలి. నీరు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల శరీరంలోని వ్యర్థ పదార్థాలు తేలికగా బయటకు వెళ్లిపోతాయి. ఇది కాకుండా మీరు తక్కువ మొత్తంలో నీరు త్రాగితే మూత్రపిండాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కొంతకాలం తర్వాత వాటి సామర్థ్యం తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది.

తక్కువ నిద్ర

మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతి ఒక్కరు 8 గంటల నిద్రపోవాలి. తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల మన ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం ఉంటుంది. తక్కువ నిద్ర వల్ల మూత్రపిండాలు ఎక్కువసేపు పనిచేయవలసి ఉంటుంది. నిద్ర, మేల్కొనే స్థితికి అనుగుణంగా కిడ్నీలు పనిచేస్తాయి. అందుకే రోజూ తగినంత నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం.