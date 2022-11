Green Chilli: పచ్చిమిర్చి ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..!

Green Chilli: పచ్చిమిరపకాయలని చాలా వంటకాలలో వాడుతారు. కానీ కొంతమందికి అవంటే ఇష్టముండదు. ఎందుకంటే అవి కారంగా ఉండటమే. అయితే పచ్చిమిర్చి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఇది చాలా వ్యాధులకి దివ్య ఔషధంగా చెప్పవచ్చు. పచ్చిమిర్చి ప్రయోజనాలు తెలిస్తే తినని వారు కూడా వారి నిర్ణయాన్ని మార్చకుంటారు. ఇది శరీరానికి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. అందమైన చర్మం

పచ్చిమిర్చి విటమిన్ సి కి గొప్ప మూలం. ఇది కాకుండా బీటా-కెరోటిన్ కూడా ఇందులో ఉందటుంది. ఈ రెండు పోషకాలు చర్మం గ్లో, బిగుతుకి, మెరుగైన ఆకృతికి సహాయపడుతాయి. పుష్కలంగా ఐరన్

పచ్చి మిరపకాయల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలో రక్త ప్రసరణను పెంచడానికి పనిచేస్తుంది. దీని వల్ల శరీరానికి శక్తి అందడంతో పాటు చురుగ్గా ఉంటారు. ఎలాంటి అలసటను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఐరన్‌ చర్మానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. శరీర ఉష్ణోగ్రత అదుపులో

పచ్చిమిర్చిలో క్యాప్సిన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. మెదడులో ఉన్న హైపోథాలమస్ కేంద్రాన్ని చురుకుగా ఉంచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. దీని కారణంగా శరీర ఉష్ణోగ్రత కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. భారతదేశం వంటి వేడి దేశాల్లోని ప్రజలకు పచ్చి మిరపకాయలను నమలడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది..

పచ్చి మిర్చిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుంది. జలుబు, దగ్గు, వంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వారికి పచ్చిమిర్చి దివ్య ఔషధమని చెప్పవచ్చు.