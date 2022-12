Health Tips: పరగడుపున ఈ పండు తింటే కడుపు మొత్తం క్లీన్‌.. జీర్ణ సమస్యలకి చెక్..!

Health Tips: చలికాలంలో జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఈ రోజుల్లో ఆహారం, వాతావరణంలో మార్పు కారణంగా కడుపుని శుభ్రం చేయడంలో సమస్య ఉంటుంది. జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలను నివారించాలనుకుంటే బొప్పాయి తినడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే పోషకాలు జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. దీన్ని తినడం వల్ల అజీర్తి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తొలగిపోతాయి. బొప్పాయిలో పోషకాలు

బొప్పాయిలో మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. అంతేకాదు విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. బొప్పాయి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియతో పాటు అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. జీర్ణ సమస్యలకి చెక్‌

బొప్పాయి తినడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు దూరమవుతాయి. చాలా మంది పచ్చి బొప్పాయి తింటారు. ఇది కడుపులోని మంటని తగ్గిస్తుంది. దీన్ని తినడం వల్ల మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అసిడిటీ సమస్య దూరమవుతుంది. గుండెకు ప్రయోజనకరం

బొప్పాయి గుండెకు మేలు చేస్తుంది. బొప్పాయిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పీచుపదార్థాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. మీకు గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉంటే బొప్పాయి తినడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కళ్లకు మేలు

బొప్పాయి కంటికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ ఈ, కెరోటిన్ ఉంటాయి. ఇది కంటి చూపును పెంచడానికి పనిచేస్తుంది. బొప్పాయి తినడం వల్ల కంటిశుక్లం వచ్చే ప్రమాదం తొలగిపోతుంది. కొవ్వు వదిలించుకోవటం

బొప్పాయి బరువును నియంత్రించడంలో మేలు చేస్తుంది. బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ ఉంటాయి. ఇవి కొవ్వును కాల్చడంలో సహాయపడతాయి. బొప్పాయిలో చాలా తక్కువ కొవ్వు ఉంటుంది. ఇది బరువు పెరగడానికి అనుమతించదు. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.