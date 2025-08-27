  • Menu
Fake Medicines : నకిలీ మందులను ఎలా గుర్తించాలి? ప్రాణం కాపాడుకోవాలంటే ఈ చిట్కాలు తప్పక పాటించండి!

How to Identify Fake Medicines and Stay Safe
Highlights

Fake Medicines : మార్కెట్‌లో నకిలీ మందుల బెడద రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. దీనివల్ల ప్రజలు అసలైన మందులను గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. ఇటీవల కోట్లాది రూపాయల విలువైన నకిలీ మందులను వివిధ రాష్ట్రాలకు పంపిస్తున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. యూపీ ఎస్‌టీఎఫ్, ఔషధ విభాగం బృందం ఆగ్రాలో నకిలీ మందుల మార్కెట్‌పై దాడి చేసి ఏకంగా రూ. 3.32 కోట్ల విలువైన నకిలీ మందులను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇది ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద దాడిగా పరిగణిస్తున్నారు. అయితే, సాధారణ ప్రజలు ఈ నకిలీ మందులను ఎలా గుర్తించాలి? అసలు, నకిలీ మందుల మధ్య తేడాను ఎలా తెలుసుకోవాలి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఈ వార్తలో తెలుసుకుందాం.

నకిలీ మందులు ఎందుకు ప్రమాదకరం?

మీరు జబ్బు పడినప్పుడు సరైన మందులకు బదులుగా నకిలీ మందులను తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? మీ ఆరోగ్యం బాగుపడటానికి బదులు మరింత చెడిపోతుంది. కొన్నిసార్లు నకిలీ మందులలో శరీరానికి హాని కలిగించే రసాయనాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని తీసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా, రక్తపోటు, డయాబెటిస్, గుండె సమస్యలు, క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు ఉన్నవారి ఆరోగ్యం మరింత దిగజారవచ్చు.

నకిలీ మందులను గుర్తించడానికి సులభమైన మార్గాలు:

ప్యాకేజింగ్‌ను జాగ్రత్తగా చూడండి

సాధారణంగా మంచి మందులు క్వాలిటీ ప్యాకేజింగ్‌ను కలిగి ఉంటాయి. నకిలీ మందులు సాధారణంగా మసకబారిన ప్రింటింగ్, తప్పు స్పెల్లింగ్ లేదా సరిగా అంటించని ప్యాకేజింగ్‌ను కలిగి ఉంటాయి. ప్యాకింగ్‌లో ఏదైనా తేడా ఉంటే, అది నకిలీ మందు అని గుర్తించవచ్చు.

ఎంఆర్‌పి, బ్యాచ్ నంబర్, గడువు తేదీని పరిశీలించండి

ఈ వివరాలు అసలైన మందులపై స్పష్టంగా ప్రింట్ చేసి ఉంటాయి. నకిలీ మందులలో బ్యాచ్ నంబర్ విచిత్రంగా కనిపించవచ్చు లేదా అన్ని ప్యాక్‌లపై ఒకే రకమైన సమాచారం ఉండవచ్చు. గడువు తేదీని కూడా తప్పకుండా సరిచూడాలి.

బార్‌కోడ్ లేదా క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయండి

ఈ రోజుల్లో చాలా కంపెనీలు క్యూఆర్ కోడ్‌లను అందిస్తున్నాయి. మీ మొబైల్ ఫోన్ నుండి క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తే, ఆ ఔషధం కంపెనీ రికార్డుల్లో ఉందో లేదో వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు.

మందు రంగు, ఆకారాన్ని గమనించండి

అసలైన మందు రంగు, ఆకారం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటాయి. నకిలీ ఔషధం మసకగా లేదా ఎక్కువగా మెరుస్తున్నట్లు కనిపించవచ్చు. మీరు ఇంతకు ముందు అదే మందును ఉపయోగించి ఉంటే, రంగులో తేడాను సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

బిల్లుతోనే మందు కొనండి

మందుల ధర రూ. 10 అయినా సరే, రూ. 1000 అయినా సరే, కొనుగోలు చేసిన తర్వాత బిల్లు తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. బిల్లు లేకుండా మందు ఇస్తుంటే దాన్ని కొనడం మానుకోండి. బిల్లు ఉంటే, మీరు సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

కంపెనీ లోగో, సీల్‌ను తనిఖీ చేయండి

మందులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కంపెనీ లోగో, ప్యాకేజింగ్ సీల్‌ను సరిచూడండి. నకిలీ ప్యాకేజింగ్‌లు కంపెనీ లోగోను కూడా కాపీ చేస్తాయి. కానీ దగ్గరగా పరిశీలిస్తే తేడా కనిపిస్తుంది.

ఒకవేళ మీరు మందు తీసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించకపోతే లేదా శరీరంలో ఏదైనా విచిత్రమైన ప్రతిస్పందన వస్తే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. ఆ మందు గురించి కంపెనీకి లేదా ఔషధ విభాగానికి తెలియజేయండి. ప్రభుత్వం నకిలీ మందులను విక్రయించే ముఠాలపై నిరంతరంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నా, ప్రజలకు దీనిపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈ వ్యాపారం ఆగడం లేదు. అందుకే పండ్లు, కూరగాయలు కొనేటప్పుడు మనం క్వాలిటీ ఎలా చూస్తామో, మందులు తీసుకునేటప్పుడు కూడా అంతే జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా అవసరం.

