Stroke Symptoms : పక్షవాతం వచ్చే ముందు శరీరం ఇచ్చే సూచనలు ఇవే

Highlights

Stroke Symptoms : పక్షవాతం హఠాత్తుగా వస్తుంది అనుకోవడం కేవలం అపోహ మాత్రమే. చాలా సందర్భాల్లో మన శరీరం స్ట్రోక్ రాకముందు కొన్ని హెచ్చరిక సంకేతాలను ఇస్తుంది. అయితే, చాలామంది వీటిని గుర్తించలేక లేదా నిర్లక్ష్యం చేయటం వల్ల తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు.

Stroke Symptoms : పక్షవాతం హఠాత్తుగా వస్తుంది అనుకోవడం కేవలం అపోహ మాత్రమే. చాలా సందర్భాల్లో మన శరీరం స్ట్రోక్ రాకముందు కొన్ని హెచ్చరిక సంకేతాలను ఇస్తుంది. అయితే, చాలామంది వీటిని గుర్తించలేక లేదా నిర్లక్ష్యం చేయటం వల్ల తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు. స్ట్రోక్‌కు సంబంధించిన లక్షణాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే సరైన సమయంలో చికిత్స పొంది ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు. పక్షవాతం అంటే సాధారణంగా ముఖం వంకరపోవడం, ఒక చేయి లేదా కాలు బలహీనపడటం, మాట తడబడటం వంటి లక్షణాలు వెంటనే గుర్తుకు వస్తాయి. వీటిని గుర్తుంచుకోవడానికి వైద్య నిపుణులు F.A.S.T అనే అక్షరాలను సూచిస్తారు.

F (Face drooping): ముఖం ఒక వైపుకి వాలిపోవడం

A (Arm weakness): ఒక చేయి లేదా కాలు బలహీనపడటం

S (Speech difficulty): మాట తడబడటం లేదా గందరగోళంగా మాట్లాడటం

T (Time to call 911/108): ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి

అయితే, స్ట్రోక్ రాకముందు శరీరం మరింత సూక్ష్మమైన హెచ్చరికలను ఇస్తుంది. వీటిని చాలామంది తలనొప్పి లేదా కడుపునొప్పిగా పొరబడతారు. ఆ నాలుగు లక్షణాలను ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

1. తీవ్రమైన తలనొప్పి

హఠాత్తుగా వచ్చే తలనొప్పి మెదడులో రక్తం గడ్డ కడుతుందనడానికి సూచన కావచ్చు. అన్ని తలనొప్పులు ఒత్తిడి లేదా నీటి కొరత వల్ల రావు. మీ సాధారణ తలనొప్పితో పోలిస్తే ఈ నొప్పి చాలా విభిన్నంగా అనిపిస్తే జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యంగా, తలనొప్పితో పాటుగా వాంతులు లేదా చూపు మసకబారడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ఇలాంటి పరిస్థితిలో వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

2. గుండెపోటు కాని ఛాతీ నొప్పి

గుండెపోటుతో సంబంధం లేని ఛాతీ నొప్పి కూడా స్ట్రోక్‌కు ఒక హెచ్చరిక కావచ్చు. ఇది ఛాతీలో బిగుతుగా, మంటగా లేదా అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు. చాలామంది దీన్ని గ్యాస్ట్రిక్ లేదా అజీర్తి సమస్యగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో మెదడుకు వెళ్ళే రక్తనాళాలలో గడ్డలు ఏర్పడటం వల్ల ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గడం వల్ల ఇలా జరగవచ్చు. కనుక, అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఛాతీ నొప్పిని అస్సలు విస్మరించకూడదు.

3. ఆగని ఎక్కిళ్ళు

ఇది వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, నిరంతరంగా వచ్చే ఎక్కిళ్ళు, ముఖ్యంగా మహిళల్లో, స్ట్రోక్‌కు ఒక హెచ్చరిక సంకేతం అని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. పక్షవాతం మెదడులోని మెడుల్లా అనే ప్రాంతాన్ని ప్రభావితం చేసినప్పుడు ఈ ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఈ భాగం శ్వాస తీసుకోవడాన్ని, మింగడాన్ని నియంత్రిస్తుంది. సాధారణ ఎక్కిళ్ళలా కాకుండా, ఇవి గంటలు లేదా రోజులు పాటు ఆగకుండా కొనసాగితే అది జీర్ణ సమస్యల కంటే తీవ్రమైనదిగా భావించి వెంటనే వైద్యుడిని కలవాలి.

4. వికారం లేదా వాంతులు

శరీరంలో అధిక ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు కార్టిసాల్, అడ్రినాలిన్ వంటి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి రక్తనాళాలను సంకోచించేలా చేస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అసమతుల్యంగా ఉన్నవారిలో ఇది రక్తం గడ్డ కట్టే ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఈ వికారం లేదా వాంతులు ఆహారం వల్ల లేదా వైరస్ వల్ల రావు, ఇది మెదడులో ఆకస్మిక అంతర్గత ఒత్తిడికి ప్రతిస్పందనగా జరుగుతుంది. వికారం, వాంతులతో పాటుగా తలనొప్పి లేదా చూపు మసకబారడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి.

పక్షవాతాన్ని నివారించడానికి మార్గాలు

పక్షవాతాన్ని నివారించడానికి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన నివారణ పద్ధతులు ఉన్నాయి.

ఆహారం: పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా ఉండే సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి. ఉప్పు, నూనె, చక్కెర తగ్గించాలి.

వ్యాయామం: ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడవడం లేదా వ్యాయామం చేయడం వల్ల రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, బరువు అదుపులో ఉంటాయి.

రక్తపోటు, షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం : అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం స్ట్రోక్‌కు ప్రధాన కారణాలు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తూ, మందులు వాడాలి.

ధూమపానం, మద్యపానం మానేయాలి: ఈ రెండు అలవాట్లు స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని బాగా పెంచుతాయి. వీటిని పూర్తిగా మానేయడం వల్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.

