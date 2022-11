Camphor Benefits: ఐదు రూపాయల కర్పూరంతో అదిరే ప్రయోజనాలు.. తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!

Camphor Benefits: హిందూ మతంలో కర్పూరం చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. దీనిని రెగ్యులర్‌గా ఉపయోగించడం వల్ల అనేక సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. కర్పూరం ఇంటికి సంతోషాన్ని, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. దీని సాయంతో జీవితంలోని ప్రతి కష్టాలను అధిగమించవచ్చు. మార్కెట్ లో ఐదు రూపాయలకే దొరికే కర్పూరం వల్ల ఎన్ని లాభాలున్నాయో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. కర్పూరం చాలా ప్రత్యేకమైన మొక్క నుంచి తయారవుతుంది. ఇది సాధారణంగా మూడు రకాలు మొదటి జపనీస్, రెండవ భీమ్సేని, మూడవది పత్రి కపూర్. కర్పూరాన్ని పూజకు, ఔషధానికి, సువాసనకు ఉపయోగిస్తారు. కర్పూరం నెగెటివ్ ఎనర్జీని దూరం చేయడం శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది. కర్పూరం సువాసన మనస్సును ఏకాగ్రత చేస్తుంది. కఫా, వాత సమస్యలని నివారిస్తుంది.

కర్పూరం నూనె చర్మంలో రక్త ప్రసరణను సులభతరం చేస్తుంది. ఇది వాపు, మొటిమలు, జిడ్డుగల చర్మం చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు. ఆర్థరైటిస్ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కర్పూరం కలిపిన లేపనాన్ని ఉపయోగిస్తారు. కర్పూరంతో కూడిన బామ్‌ను అప్లై చేయడం వల్ల మెడ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కర్పూరం నూనెను రుద్దడం వల్ల కఫం వల్ల వచ్చే ఛాతీ బిగుతు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే చర్మం దురదలు, మంటలకు ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనెలో ఒక టీస్పూన్ కర్పూరాన్ని మిక్స్ చేసి అప్లై చేయాలి. చిరిగిన మడమలకు కర్పూరం ఉత్తమ చికిత్స. వేడి నీళ్లలో కర్పూరం కలిపి ఆ నీటిలో కాళ్లతో కూర్చోవాలి. ప్రతి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఇలా చేస్తే పగుళ్ల సమస్య తొలగిపోతుంది. జలుబు, దగ్గు విషయంలో వేడి నీటిలో కర్పూరం వేసి ఆవిరి తీసుకోవడం వల్ల గొప్ప ఉపశమనం లభిస్తుంది. దగ్గు ఉన్నట్లయితే ఆవాలు లేదా నువ్వుల నూనెలో కర్పూరం కలిపి ఛాతీపై తేలికపాటి చేతులతో మసాజ్ చేయడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.