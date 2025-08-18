Lung Health : ధూమపానం మాత్రమే కాదు..ఈ అంశాలు కూడా ఊపిరితిత్తులకు హాని చేస్తాయి
Lung Health : ధూమపానం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, ఇతర శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులకు కారణమవుతుందని దాదాపు అందరికీ తెలుసు. అయితే, కేవలం సిగరెట్లు లేదా బీడీలు తాగడం మాత్రమే కాదు, మన చుట్టూ ఉండే మరికొన్ని అంశాలు కూడా మన ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అధిక ఉప్పు ఉన్న ఆహారం, వాయు కాలుష్యం, కొన్ని రకాల రసాయనాలు వంటివి ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఈ వ్యాసంలో ఊపిరితిత్తులకు హాని కలిగించే ఆ ప్రధాన కారణాలు ఏమిటో, వాటిని ఎలా నివారించుకోవచ్చో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో కాలుష్యం ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. పరిశ్రమలు, వాహనాల నుండి వచ్చే కలుషితమైన గాలిని నిరంతరం పీల్చడం వల్ల మన ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతింటాయి. పరిశోధనల ప్రకారం, 2.5 పీపీఎం కంటే ఎక్కువ కాలుష్య స్థాయిలు ఉన్న నగరాల్లో నివసించేవారికి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే, బయట వెళ్లినప్పుడు మాస్క్ ధరించడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే, దుమ్ము కూడా ఊపిరితిత్తులకు చాలా హాని చేస్తుంది. ఎక్కువ కాలం దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణంలో ఉండటం వల్ల ధూళి కణాలు ఊపిరితిత్తుల కణజాలంలో పేరుకుపోయి, శ్వాస మార్గాలను దెబ్బతీస్తాయి. కాబట్టి, దుమ్ము ఉండే ప్రాంతాల్లో పనిచేసేవారు లేదా ప్రయాణించేవారు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
కొన్ని ఉద్యోగాలలో విషపూరితమైన వాయువులు, క్లోరిన్, డీజిల్ పొగ, బెంజీన్ వంటి రసాయనాలకు నిరంతరం గురికావడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు వస్తాయి. ఇది చివరికి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కు దారితీయవచ్చు. అటువంటి ప్రదేశాలలో పనిచేసేవారు సరైన రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించాలి.
పాసివ్ స్మోకింగ్ అనేది మరొక ప్రమాదకరమైన అంశం. మీరు ధూమపానం చేయకపోయినా, మీ చుట్టూ ఎవరైనా సిగరెట్ లేదా బీడీ తాగితే, ఆ పొగను మీరు పీల్చుకుంటారు. దీన్నే పాసివ్ స్మోకింగ్ అంటారు. ఇది ధూమపానం చేసినంతగానే ఊపిరితిత్తులకు హాని కలిగిస్తుంది. అందువల్ల, ధూమపానం చేసేవారికి దూరంగా ఉండటం చాలా అవసరం.
మన ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి కూడా ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి.
అధిక సోడియం (ఉప్పు) ఉన్న ఆహారం: ఎక్కువ ఉప్పు ఉన్న ఆహారం తినడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఊపిరితిత్తుల వాపు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వంటివి తలెత్తవచ్చు. అందుకే రోజుకు 2300 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ సోడియం తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
జీవనశైలి: నాణ్యత లేని ఆహారం తీసుకోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఊబకాయం వంటి సమస్యలు ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని బలహీనపరుస్తాయి.
దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు: టీబీ (క్షయ), ఆస్తమా వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా ఊపిరితిత్తులకు నష్టం కలిగిస్తాయి. వీటిని సరిగ్గా నియంత్రించకపోతే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
జన్యుపరమైన అంశాలు
కొన్నిసార్లు, జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల కూడా ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు రావచ్చు. ఒక కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఉంటే, ఆ కుటుంబంలోని మిగతావారికి కూడా ఆ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ధూమపానం చేయని వారికి కూడా వర్తిస్తుంది. అందుకే, కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారు ఎప్పటికప్పుడు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.