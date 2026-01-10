Beer: నీళ్లకంటే మద్యమే చీప్ .. 1 బీరు బాటిల్ రూ. 18..హోటల్స్లో ఫ్రీ.. ఎక్కడో తెలుసా?
Cheapest beer in the world: నీరు మన జీవనానికి అత్యంత అవసరమైనది. సాధారణంగా చౌకగా లభించే వస్తువుగా మనం భావిస్తుంటాం. అయితే ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల్లో పరిస్థితి దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ తాగునీరు కొనడం ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతుండగా.. బీరు మాత్రం చాలా తక్కువ ధరకు సులభంగా దొరుకుతుంది. కొన్ని హోటళ్లలో అయితే అతిథులకు ఉచితంగా బీరు కూడా అందిస్తారు. ఇది విని ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా, దీని వెనుక సంస్కృతి, పన్ను విధానం, స్థానిక ఉత్పత్తి మరియు పర్యాటక వ్యూహాలు వంటి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి.
కొన్ని దేశాల్లో నీటికంటే బీరు చౌకగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం బీరు స్థానికంగా భారీగా ఉత్పత్తి కావడమే. ఉదాహరణకు వియత్నాంను తీసుకుంటే, అక్కడ బీరు తయారీ ఒక సాధారణ పరిశ్రమ. స్థానిక ముడి పదార్థాలతో తయారయ్యే బీరు మీద పన్నులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గి, వినియోగదారుడికి చౌకగా లభిస్తుంది. మరోవైపు తాగునీరు ఎక్కువగా బాటిళ్లలో విక్రయిస్తారు. నీటిని శుద్ధి చేయడం, బాటిల్లో నింపడం, రవాణా చేయడం, బ్రాండింగ్ చేయడం వంటి ప్రక్రియల వల్ల దాని ధర పెరుగుతుంది. అందుకే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 500 మిల్లీలీటర్ల నీటి ధర ఒక బీరు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వియత్నాంలో ప్రసిద్ధమైన “బియా హోయి” దీనికి ఉత్తమ ఉదాహరణ. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకైన బీర్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. వీధి మూలల్లో, స్థానిక మార్కెట్లలో రోజూ తాజాగా తయారయ్యే ఈ బీరు తక్కువ ఆల్కహాల్ శాతం కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర భారత కరెన్సీలో సుమారు 20 నుంచి 35 రూపాయల మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది. అక్కడ వాటర్ బాటిల్ ధర 80 నుంచి 100 రూపాయల వరకు ఉండడం పర్యాటకులను విస్మయానికి గురి చేస్తుంది.
ఆసియా, యూరప్, కరేబియన్ ప్రాంతాల్లోని అనేక దేశాల్లో హోటళ్లు, రిసార్టులు తమ అతిథులకు ఉచిత బీరును అందించడం సాధారణమే. కొన్ని జపాన్ హోటల్ చైన్లు సాయంత్రం ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో “ఫ్రీ బీర్ అవర్” నిర్వహిస్తాయి. ఆ సమయంలో అతిథులు ఎంత కావాలంటే అంత బీరు తాగవచ్చు. జర్మనీ, చెక్ రిపబ్లిక్లలో బీరు ఒక పానీయం మాత్రమే కాదు, సాంస్కృతిక సంప్రదాయంలో భాగం. అందుకే అక్కడ చాలా హోటళ్లు చెక్-ఇన్ సమయంలో బీరును స్వాగత పానీయంగా ఇస్తాయి. ఇది విలాసం కంటే అతిథి సత్కారంగా భావిస్తారు.
మెక్సికో, జమైకా, డొమినికన్ రిపబ్లిక్ వంటి దేశాల్లో “ఆల్ ఇన్క్లూజివ్” రిసార్టులు చాలా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఈ రిసార్టుల్లో గది ధరలోనే భోజనం, పానీయాలు, మినీబార్ ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. రోజూ నీరు, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, బీరు ఉచితంగా రీఫిల్ చేస్తారు. ఖరీదైన గదుల్లో అయితే విస్కీ, రమ్, వోడ్కా వంటి మద్యాలు కూడా అదనపు చార్జీ లేకుండా అందిస్తారు. పర్యాటకులు హోటల్ ప్రాంగణంలోనే సురక్షితంగా, సంతృప్తిగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధానం అమలు చేస్తారు.
జర్మనీ, చెక్ రిపబ్లిక్లలో బీరు శతాబ్దాలుగా ఆహారంలో భాగంగా భావిస్తున్నారు. అందుకే అక్కడ మద్యంపై పన్నులు తక్కువగా ఉంటాయి. దీనికి విరుద్ధంగా ఖతార్, దుబాయ్, నార్వే, ఐస్లాండ్ వంటి దేశాల్లో మద్యంపై భారీ పన్నులు, కఠినమైన నియమాలు అమలులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఖతార్లో ఒక పింట్ బీరు ధర వెయ్యి రూపాయలకు మించి ఉండొచ్చు. అందుకే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన బీర్లలో అది ఒకటిగా నిలుస్తుంది.ఈ విధంగా నీటికంటే బీరు చౌకగా ఉండటం వెనుక వింత కాదు, కానీ ప్రతి దేశానికి సంబంధించిన ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, పర్యాటక విధానాల ప్రతిబింబం మారుతుంది.