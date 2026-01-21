  • Menu
US Virgin Islands: డెన్మార్క్ తన దీవులను అమెరికాకు ఎందుకు అమ్మేసింది? ట్రంప్ గ్రీన్‌లాండ్ ప్లాన్‌కు దీనికి లింక్ ఏంటి?

Highlights

డెన్మార్క్ నుంచి వర్జిన్ ఐలాండ్స్‌ను అమెరికా ఎలా కొనుగోలు చేసింది? 1917 నాటి ఆ డీల్‌కు, నేటి ట్రంప్ గ్రీన్‌లాండ్ ప్లాన్‌కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? హిస్టరీ మరియు జియోపాలిటిక్స్ ఆసక్తికర కథనం.

ప్రస్తుతం అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనల్డ్ ట్రంప్ గ్రీన్‌లాండ్‌ను కొనుగోలు చేయాలనే పట్టుదలతో ఉన్నారు. ఇది వినడానికి వింతగా అనిపించినా, చరిత్రలో అమెరికా ఇప్పటికే డెన్మార్క్ నుంచి కొన్ని దీవులను కొనుగోలు చేసింది. అవే నేటి 'యూఎస్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్'. ఒకప్పుడు 'డానిష్ వెస్టిండీస్'గా పిలిచే ఈ దీవులు అమెరికా చేతికి ఎలా వెళ్లాయో తెలుసుకుందాం.

ఏమిటీ యూఎస్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్?

కరీబియన్ సముద్రంలో ఉండే ఈ ప్రాంతంలో సెయింట్ జాన్, సెయింట్ థామస్, సెయింట్ క్రోయిక్స్ వంటి ప్రధాన దీవులతో పాటు మరో 40 చిన్న దీవులు ఉన్నాయి.

జనాభా: సుమారు 83 వేలు.

హోదా: వీరు అమెరికా పౌరులే అయినప్పటికీ, అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే హక్కు వీరికి ఉండదు.

నేపథ్యం: ఇక్కడ నివసించే వారిలో ఎక్కువ మంది బానిసలుగా ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకురాబడిన వారి వారసులే.

డెన్మార్క్ ఎందుకు అమ్మింది?

17వ శతాబ్దం నుంచి ఈ దీవులు డెన్మార్క్ ఆధీనంలో ఉండేవి. అక్కడ చెరకు తోటల ద్వారా డెన్మార్క్ భారీగా లాభాలు గడించింది. కానీ 19వ శతాబ్దం నాటికి పరిస్థితులు మారాయి:

  1. ఆర్థిక నష్టాలు:
    చక్కెర ధరలు పడిపోవడంతో ఈ దీవుల నిర్వహణ డెన్మార్క్‌కు భారంగా మారింది.
  2. అమెరికా విస్తరణ వాదం: అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆండ్రూ జాన్సన్, యూరప్ శక్తులను అమెరికా ఖండం నుంచి పంపేయాలని భావించారు.

మొదటి విఫల ప్రయత్నం (1867): 75 లక్షల డాలర్ల బంగారానికి ఒప్పందం కుదిరినా, అమెరికా కాంగ్రెస్ దీనిని ఆమోదించలేదు. అదే సమయంలో అమెరికా రష్యా నుంచి అలాస్కాను కొనుగోలు చేసింది.

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం - అసలు మలుపు

1914లో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలవ్వడంతో సీన్ రివర్స్ అయింది.

జర్మనీ భయం: తటస్థంగా ఉన్న డెన్మార్క్ నుంచి ఈ దీవులను జర్మనీ స్వాధీనం చేసుకుంటే, అవి అమెరికా నౌకలపై దాడులకు స్థావరాలుగా మారుతాయని వాషింగ్టన్ భయపడింది.

పనామా కాలువ భద్రత: పనామా కాలువ గుండా వెళ్లే నౌకల భద్రతకు ఈ దీవులు కీలకంగా మారాయి.

ఒప్పందం (1917): అమెరికా అప్పుడు డెన్మార్క్‌ను నయానో భయానో ఒప్పించింది. "మాకు అమ్మండి.. లేదంటే మేమే స్వాధీనం చేసుకుంటాం" అనే రీతిలో అమెరికా హెచ్చరించింది. చివరికి 2.5 కోట్ల డాలర్ల బంగారానికి (నేటి లెక్కల్లో సుమారు 63 కోట్ల డాలర్లు) ఈ దీవులు అమెరికా పరమయ్యాయి.

గ్రీన్‌లాండ్‌కు, దీనికీ లింక్ ఏంటి?

డెన్మార్క్ తన వర్జిన్ దీవులను అమ్మేటప్పుడు అమెరికా ఒక హామీ ఇచ్చింది. గ్రీన్‌లాండ్‌పై డెన్మార్క్ సార్వభౌమత్వాన్ని అమెరికా గుర్తిస్తుందని ఆనాటి ఒప్పందంలో ఉంది.

ట్రంప్ వ్యూహం: నేడు ట్రంప్ చేస్తున్న డిమాండ్ సరిగ్గా 1917 నాటి హెచ్చరికలను గుర్తు చేస్తోంది. రష్యా, చైనాల నుంచి ముప్పు పొంచి ఉన్నందున గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికా రక్షణ కవచంగా మార్చుకోవాలని ఆయన వాదిస్తున్నారు. కానీ నాడు వర్జిన్ దీవులను వదులుకోవడానికి సిద్ధపడిన డెన్మార్క్, నేడు గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమ్మడానికి అస్సలు సుముఖంగా లేదు.

