Trump Tariffs: భారత్‌కు భారీ ఊరట: సగానికి తగ్గనున్న 'ట్రంప్ టారిఫ్'.. అమెరికా కీలక నిర్ణయం!

Highlights

Trump Tariffs: భారత్‌కు అమెరికా భారీ ఊరట! మన దేశంపై విధించిన 50 శాతం సుంకాలను సగానికి తగ్గించే యోచనలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అగ్రరాజ్యం అమెరికా నుంచి భారత్‌కు పెద్ద ఊరట లభించనుంది. భారత ఎగుమతులపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన భారీ సుంకాలను సగానికి తగ్గించే దిశగా అమెరికా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలు విషయంలో నెలకొన్న వివాదం సద్దుమణగడంతో ఈ సానుకూల పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

అసలు సుంకాలు ఎందుకు పెంచారు?

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారత్‌పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ గతంలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి ప్రతిచర్యగా భారత్ నుంచి అమెరికాకు వెళ్లే వస్తువులపై 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. దానికి తోడు ప్రతీకార సుంకాలు మరో 25 శాతం కలవడంతో మొత్తం పన్ను భారం 50 శాతానికి చేరుకుంది. ఇది భారతీయ ఎగుమతిదారులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.

ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?

ఇటీవలి కాలంలో భారత్ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను గణనీయంగా తగ్గించింది. దీనిపై అమెరికా ప్రభుత్వం సంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్‌పై ఉన్న 50 శాతం సుంకాలను సగానికి తగ్గించే యోచనలో ఉన్నట్లు అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో సంకేతాలిచ్చారు.

ప్రధానాంశాలు:

తగ్గనున్న భారం: 50 శాతం ఉన్న సుంకాలు 25 శాతానికి తగ్గే అవకాశం ఉంది.

కారణం: రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ తగ్గించడమే ప్రధాన కారణం.

ప్రయోజనం: దీనివల్ల అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే భారతీయ వస్తువుల ధరలు తగ్గి, భారత వ్యాపారులకు భారీ లబ్ధి చేకూరుతుంది.

భారత వాణిజ్యానికి జోష్..

ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే ఐటీ, ఫార్మా, టెక్స్‌టైల్స్ మరియు ఇతర తయారీ రంగాలకు పెద్ద ఊతం లభించినట్లవుతుంది. అమెరికాతో భారత్ దౌత్యపరమైన సంబంధాలు మరింత బలపడుతున్నాయనడానికి ఇది నిదర్శనమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

