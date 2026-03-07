  • Menu
US Military Shock: అమెరికాకు కోలుకోలేని దెబ్బ.. ఇరాన్ ధాటికి అగ్రరాజ్యపు 'థాడ్' క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థ భస్మం!

US Military Shock: అమెరికాకు కోలుకోలేని దెబ్బ.. ఇరాన్ ధాటికి అగ్రరాజ్యపు థాడ్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థ భస్మం!
US Military Shock: అమెరికాకు కోలుకోలేని దెబ్బ.. ఇరాన్ ధాటికి అగ్రరాజ్యపు 'థాడ్' క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థ భస్మం!

Highlights

US Military Shock: మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న పోరులో అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఊహించని భారీ దెబ్బ తగిలింది.

US Military Shock: మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న పోరులో అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఊహించని భారీ దెబ్బ తగిలింది. జోర్డాన్ భూభాగంలో మోహరించిన అమెరికాకు చెందిన అత్యంత విలువైన ఏఎన్/టీపీవై-2 (AN/TPY-2) మిసైల్ డిఫెన్స్ రాడార్ సిస్టమ్‌ను ఇరాన్ విజయవంతంగా ధ్వంసం చేసింది. ఈ విషయాన్ని వాణిజ్య శాటిలైట్ చిత్రాలు బయటపెట్టడంతో పెంటాగాన్ వర్గాల్లో కలకలం రేగుతోంది.

విలువైన ఆస్తి.. భారీ నష్టం:

జోర్డాన్‌లోని మువాఫ్ఫక్ సల్టి ఎయిర్ బేస్‌లో ఉన్న ఈ రాడార్ విలువ సుమారు 300 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 2,500 కోట్లు). ఇది అమెరికా గర్వకారణంగా చెప్పుకునే 'థాడ్' (THAAD) మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్‌లో అత్యంత కీలకమైన భాగం. బాలిస్టిక్ క్షిపణులు లక్ష్యాలను చేరకముందే వాటిని గుర్తించి, గగనతలంలోనే కూల్చివేసే శక్తి దీనికి ఉంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలినాళ్లలోనే ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణులు ఈ రాడార్‌ను నేరుగా తాకడంతో ఇది పూర్తిగా నాశనమైంది.

అగ్రరాజ్యానికి వ్యూహాత్మక దెబ్బ:

అమెరికా ఆర్మీ వద్ద ఇలాంటి రాడార్లు కేవలం 8 మాత్రమే ఉన్నాయని, ప్రస్తుతం స్పేర్ రాడార్లు అందుబాటులో లేవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకటి ధ్వంసం కావడంతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అమెరికా మరియు దాని మిత్రదేశాల రక్షణ వలయం బలహీనపడింది. "థాడ్ రాడార్‌పై దాడి ఇరాన్‌కు ఇప్పటివరకు లభించిన అతిపెద్ద విజయం" అని ఎఫ్‌డీడీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ర్యాన్ బ్రాబ్స్ట్ అభిప్రాయపడ్డారు.

పెంటాగాన్ అలర్ట్:

ఖతార్‌లోని మరో రాడార్ కూడా దెబ్బతిన్నట్లు వార్తలు వస్తుండటంతో పెంటాగాన్ అప్రమత్తమైంది. తక్షణమే ఆయుధాల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయాలని రక్షణ రంగ సంస్థలను ఆదేశించింది. అత్యంత ఖరీదైన రక్షణ వ్యవస్థలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులు చేస్తుండటం అమెరికా వ్యూహకర్తలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

