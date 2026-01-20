US military :గ్రీన్లాండ్ సమీపంలో అమెరికా సైనిక మోహరింపు: ప్రపంచ సవాళ్లకు దారితీస్తున్న భయంకరమైన పరిణామాలు
గ్రీన్లాండ్లోని కీలక సైనిక స్థావరం సమీపంలో అమెరికా యుద్ధ విమానాన్ని మోహరించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అదే సమయంలో డెన్మార్క్ తన సైనిక బలగాలను అక్కడికి మరింతగా బలోపేతం చేస్తుండగా, ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంపై అమెరికా ఆశయాలను ఫ్రాన్స్ తీవ్రంగా విమర్శిస్తోంది.
గ్రీన్లాండ్ ద్వీపంలోని కీలక రక్షణ కేంద్రం వద్ద సైనిక విమానాలను మోహరిస్తామంటూ అమెరికా తీసుకుంటున్న దూకుడు వ్యూహాత్మక చర్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలకు కారణమవుతున్నాయి. నార్త్ అమెరికన్ ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ కమాండ్ (NORAD) నుండి వెలువడిన తాజా ప్రకటన భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులలో ఆందోళనను మరింత పెంచింది.
గ్రీన్లాండ్లోని పిటుఫిక్ (Pituffik) స్పేస్ బేస్లో త్వరలో నోరాడ్ సైనిక విమానం ల్యాండ్ కానుంది. అమెరికా మరియు కెనడాల ఉమ్మడి రక్షణ నిర్మాణమైన ఈ సంస్థ, ఆర్కిటిక్ ప్రాంతీయ రక్షణ కోసం చేపట్టిన దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల్లో భాగంగానే ఈ మోహరింపు జరుగుతుందని నివేదించింది. కెనడా మరియు డెన్మార్క్ రాజ్యాల భాగస్వామ్యంతో ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నామని, గ్రీన్లాండ్ ప్రభుత్వానికి ముందే సమాచారం ఇచ్చామని నోరాడ్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే, దీనిపై డెన్మార్క్ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక స్పందనను ఇవ్వలేదు.
వాషింగ్టన్ చర్యల పట్ల ఆందోళనతో డెన్మార్క్ గ్రీన్లాండ్లో తన సైనిక స్థావరాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేసిందని సమాచారం. ఈ వారం ప్రారంభంలో అనేక విమానాల ద్వారా సైనికులను మరియు యుద్ధ సామాగ్రిని ఈ ద్వీపానికి తరలించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలు గ్రీన్లాండ్లో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి.
అమెరికా వైఖరిని ఎద్దేవా చేసిన ఫ్రాన్స్
గ్రీన్లాండ్ విషయంలో అమెరికా చెబుతున్న కారణాలను ఫ్రాన్స్ బహిరంగంగా ఎద్దేవా చేసింది. రష్యా నుండి భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ముప్పుల నుండి ఈ ప్రాంతాన్ని రక్షించడానికే గ్రీన్లాండ్పై ఆసక్తి చూపుతున్నామని అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్ వివరించారు.
దీనికి వ్యతిరేకంగా ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తన అధికారిక 'X' ఖాతాలో వ్యంగ్యంగా స్పందించింది:
"మంటలు చెలరేగితే మనకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది అవసరం: అలా అని ఇప్పుడే ఇంటికి నిప్పు పెట్టుకుంటే ఎలా? కారు ప్రమాదం జరుగుతుందనే భయంతో, కారును ఇప్పుడే తలకిందులు చేయాలా?" అంటూ అమెరికా అనుసరిస్తున్న 'ముందస్తు భద్రతా' వాదనను తప్పుబట్టింది.
ఫ్రాన్స్ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి రోలాండ్ లెస్క్యూర్ మాట్లాడుతూ, గ్రీన్లాండ్పై అమెరికా మితిమీరిన ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తే, అది యూరోపియన్ యూనియన్ మరియు అమెరికా మధ్య ఆర్థిక మరియు వాణిజ్య సంబంధాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించారు. ఇది చిరకాల మిత్రదేశాల కూటమిని విచ్ఛిన్నం చేసి, ప్రపంచ దౌత్య వ్యవస్థను అస్థిరపరిచే ప్రమాదం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యూహాత్మకంగా ఆర్కిటిక్ ప్రాంతానికి ప్రాముఖ్యత పెరుగుతున్న తరుణంలో, గ్రీన్లాండ్ ఇప్పుడు భౌగోళిక రాజకీయ చదరంగంలో కేంద్ర బిందువుగా మారింది. ఇది భవిష్యత్తులో ప్రపంచ శక్తి గతిశీలతను మార్చివేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.