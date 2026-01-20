Trump's New Map: ప్రపంచ పటాన్ని మార్చేస్తున్న ట్రంప్.. కెనడా, వెనిజులా, గ్రీన్లాండ్ ఇక అమెరికావేనా? సంచలన మ్యాప్ విడుదల!
డొనాల్డ్ ట్రంప్ విడుదల చేసిన కొత్త అమెరికా మ్యాప్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. కెనడా, గ్రీన్లాండ్, వెనిజులాలను అమెరికాలో భాగంగా చూపించిన ఈ మ్యాప్ వెనుక ఉన్న అంతర్జాతీయ వ్యూహాలపై ప్రత్యేక కథనం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తనదైన శైలిలో ప్రపంచ రాజకీయాల్లో అల్లకల్లోలం సృష్టించారు. గ్రీన్లాండ్, కెనడా, వెనిజులాలను అమెరికా భూభాగాలుగా చూపిస్తూ ఆయన విడుదల చేసిన 'కొత్త అమెరికా మ్యాప్' ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. కేవలం మాటలతోనే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలో చిత్రాలను షేర్ చేస్తూ ట్రంప్ సంచలనం రేపారు.
ట్రూత్ సోషల్లో ప్రకంపనలు
మంగళవారం ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా రెండు కీలక ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు.
మొదటి చిత్రం: గ్రీన్లాండ్ సరిహద్దులో ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కలిసి అమెరికా జెండాను పాతినట్లు ఆ ఫోటో ఉంది. అక్కడ ఉన్న మైలురాయిపై "గ్రీన్లాండ్ అమెరికా భూభాగం - 2026లో ఏర్పాటైంది" అని స్పష్టంగా రాసి ఉండటం గమనార్హం.
రెండో చిత్రం (సంచలన మ్యాప్): ఓవల్ ఆఫీస్లో నాటో (NATO) దేశాల అధినేతలతో ట్రంప్ సమావేశమైన దృశ్యం అది. అయితే ఆ గదిలోని బోర్డుపై ఉన్న అమెరికా మ్యాప్లో కెనడా, వెనిజులా మరియు గ్రీన్లాండ్లు అమెరికాలో అంతర్భాగంగా కనిపించాయి.
రంగంలోకి యుద్ధ విమానాలు
ట్రంప్ పోస్ట్ పెట్టిన కొద్దిసేపటికే 'నార్త్ అమెరికన్ ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ కమాండ్' (NORAD) సంచలన ట్వీట్ చేసింది. గ్రీన్లాండ్లోని పిటుఫిక్ వైమానిక స్థావరానికి యుద్ధ విమానాలను పంపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్లతో సమన్వయం చేసుకుంటూ భద్రతా ప్రణాళికలను అమలు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఇది కేవలం ఫోటోలకే పరిమితం కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలోనూ ట్రంప్ అడుగులు వేస్తున్నారనే సంకేతాలను ఇస్తోంది.
కెనడా 51వ రాష్ట్రమా?
గతంలోనే కెనడాను అమెరికాలో 51వ రాష్ట్రంగా మారుస్తామని ట్రంప్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పటి ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడోను గవర్నర్గా అభివర్ణించి సంచలనం సృష్టించారు. ప్రస్తుత కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ ఈ ప్రతిపాదనలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నప్పటికీ, ట్రంప్ మాత్రం తన పంతాన్ని వీడటం లేదు.
వెనిజులాపై కన్ను.. ఎందుకోసం?
కేవలం ఉత్తర అమెరికా దేశాలే కాకుండా, దక్షిణ అమెరికాలోని వెనిజులాను కూడా మ్యాప్లో చేర్చడం వెనుక భారీ వ్యూహం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనిజులాలోని అపారమైన చమురు నిల్వలను కైవసం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా ట్రంప్ ఈ మ్యాప్ను డిజైన్ చేసినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ మ్యాప్ విడుదలైన తర్వాత కెనడా, డెన్మార్క్ మరియు వెనిజులా ప్రభుత్వాలు ఎలా స్పందిస్తాయనేది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ రేపుతోంది.