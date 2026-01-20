Trump Warning: ఫ్రాన్స్కు ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్.. గాజా శాంతి మండలి విషయంలో పారిస్ వెనకడుగు వేయడంతో పెరిగిన ఉద్రిక్తత!
డొనాల్డ్ ట్రంప్ గాజా పీస్ బోర్డ్ నిరాకరణ, గ్రీన్ల్యాండ్ వ్యాఖ్యలపై ఫ్రెంచ్ వైన్, శాంపేన్పై 200 శాతం సుంకం హెచ్చరికతో ఫ్రాన్స్తో కొత్త కూటమి వివాదాన్ని రేపారు
అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి వార్తల్లో నిలవడంతో అమెరికా, ఫ్రాన్స్ల మధ్య కొత్త దౌత్య యుద్ధం మొదలైంది. ఈసారి తన "గాజా శాంతి మండలి"లో చేరనందుకు ఫ్రాన్స్పై ట్రంప్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అంతేకాకుండా, ఫ్రాన్స్ను దారికి తెచ్చుకోవడానికి ఆ దేశ వైన్ మరియు షాంపేన్లపై ఏకంగా 200 శాతం సుంకాన్ని (టారిఫ్) విధిస్తానని హెచ్చరించారు.
ఫ్రాన్స్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై ట్రంప్ బహిరంగంగానే ఎగతాళి చేస్తూ, పారిస్ తన మాట వినాలంటే భారీ వాణిజ్య జరిమానాలే సరైన మార్గమని వ్యాఖ్యానించారు. “నేను వారి వైన్, షాంపేన్లపై 200 శాతం టారిఫ్ విధిస్తాను. అప్పుడు వారు కచ్చితంగా వస్తారు. ఒకవేళ రాకపోయినా నాకు పర్వాలేదు,” అని ట్రంప్ అనడం ఇరు దేశాల మధ్య విభేదాలను మరింత పెంచింది.
అంతేకాకుండా, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్ తనకు సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపిన ఒక ప్రైవేట్ సందేశాన్ని ట్రంప్ బహిర్గతం చేయడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది. ఆ సందేశంలో మాక్రాన్ ఇరాన్, సిరియా అంశాలపై ట్రంప్తో ఏకీభవిస్తూనే, గ్రీన్లాండ్పై ట్రంప్కు ఉన్న విపరీతమైన ఆసక్తిపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. భౌగోళికంగా కీలకమైన ఆర్కిటిక్ ద్వీపం విషయంలో అమెరికా వ్యూహం ఏమిటో తనకు అర్థం కావడం లేదని మాక్రాన్ పేర్కొన్నారు.
దావోస్లో జరిగే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్లో ట్రంప్ మరియు జి7 (G7) నాయకులతో సమావేశంపై మాక్రాన్ స్పందిస్తూ.. ఉక్రెయిన్, డెన్మార్క్, సిరియా మరియు రష్యాల ప్రతినిధులను కూడా చర్చల్లో చేర్చుకోవాలనే తన పాత వైఖరికే కట్టుబడి ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి మండలి కేవలం గాజా పునర్నిర్మాణానికే పరిమితం కాకుండా చాలా విస్తృతంగా ఉందని, అందుకే తాము దానికి మద్దతు ఇవ్వడం లేదని ఏఎఫ్పీ నివేదిక ద్వారా ఫ్రాన్స్ వెల్లడించింది.
అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ వాదనలను ఫ్రాన్స్ వ్యంగ్యంగా తోసిపుచ్చింది. గ్రీన్లాండ్పై ట్రంప్ ఆసక్తి చూపడం అనేది చైనా, రష్యాల నుండి భవిష్యత్తులో వచ్చే ముప్పులను అడ్డుకోవడానికి చేసే ముందస్తు చర్య అని అమెరికా భావిస్తోంది. ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం భవిష్యత్తులో భౌగోళిక రాజకీయ పోరాట కేంద్రంగా మారుతుందని, అవసరమైతే నాటో (NATO) నిబంధనల ప్రకారం గ్రీన్లాండ్కు అమెరికా అండగా ఉంటుందని బెసెంట్ పేర్కొన్నారు.
దీనిపై ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సోషల్ మీడియాలో ఘాటుగా స్పందించింది. అమెరికా చెబుతున్న "ముందస్తు నష్టం" తర్కాన్ని ఎద్దేవా చేస్తూ.. భవిష్యత్తులో ప్రమాదాలు జరుగుతాయని భయపడి ముందే ఇంటిని తగలబెట్టుకోవడం లేదా కారును యాక్సిడెంట్ చేసుకోవడం వంటిదని విమర్శించింది.
ఈ పరిణామాలు గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ, దౌత్యం మరియు వ్యూహాల విషయంలో వాషింగ్టన్ మరియు పారిస్ మధ్య పెరుగుతున్న విభేదాలను సూచిస్తున్నాయి. గాజా, గ్రీన్లాండ్ విషయంలో ట్రంప్ దూకుడుగా, వివాదాస్పదంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంటే.. ఫ్రాన్స్ మాత్రం స్పష్టత లేని ఇటువంటి చర్యలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి వెనకాడుతోంది. ఈ వాగ్వాదాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాణిజ్య బెదిరింపులు మరియు దౌత్యపరమైన విబేధాలు ఎంత వేగంగా పెరుగుతాయనే దానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.