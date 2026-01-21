Donald Trump డొనాల్డ్ ట్రంప్ కల్లోలం: ఐరోపా–అమెరికా ఉద్రిక్తతలు, కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు
డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల బెదిరింపులు, గ్రీన్లాండ్పై দাবులు, దౌత్య సంబంధిత లీకులతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కల్లోలాన్ని రేపారు. ప్రతీకార చర్యలకు ఐరోపా సిద్ధమవుతుండగా, స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ప్రపంచ రాజకీయాలు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలో తీవ్ర కలకలం సృష్టించారు. ఆయన తాజా ప్రకటనలు, చర్యలు పలు దేశాలకు ఆగ్రహం కలిగించాయి, దీని ఫలితంగా దౌత్య సంబంధాలలో అనిశ్చితి నెలకొంది, ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి మరియు కేవలం ఒక్క రోజులోనే పెట్టుబడిదారుల సంపద సుమారు ₹9.86 లక్షల కోట్లు ఆవిరైంది, ఇందులో భారతీయ మార్కెట్ పతనం కూడా ఉంది.
గ్రీన్లాండ్తో పాటు చాగోస్ దీవులపై ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరియు ఫ్రాన్స్పై సుంకాల బెదిరింపులు ఐరోపా నుండి తీవ్ర ప్రతిస్పందనను రేకెత్తించాయి, ఇది అట్లాంటిక్ వాణిజ్య సంఘర్షణ మళ్లీ రాజుకుంటుందనే భయాలకు తావిచ్చింది.
రాజకీయ అనిశ్చితి మధ్య మార్కెట్ల పతనం
అమెరికా మరియు ఐరోపా దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్ల క్షీణతకు దారితీశాయి. ప్రధాన ఐరోపా స్టాక్ సూచీలు పడిపోగా, భారతదేశంలోని బీఎస్ఈ మరియు ఎన్ఎస్ఈ కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ నష్టాల కారణంగా పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం తీవ్రంగా దెబ్బతింది.
చాగోస్ దీవులపై ట్రంప్ యూ-టర్న్
చాగోస్ దీవులపై నియంత్రణను మారిషస్కు అప్పగించే యుకె నిర్ణయాన్ని ట్రంప్ ఖండించారు, తద్వారా గతంలో ఆ ఒప్పందానికి మద్దతు తెలిపిన తన వైఖరిని మార్చుకున్నారు. ఈ చర్యను "వ్యూహాత్మకంగా తెలివితక్కువది" అని పేర్కొంటూ, ఇది పాశ్చాత్య భద్రతా ప్రయోజనాలను ప్రమాదంలో పడేస్తుందని ఆయన అన్నారు.
డియెగో గార్సియా యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు, అక్కడ పెద్ద అమెరికా నావికా మరియు వైమానిక స్థావరం ఉంది. చైనా మరియు రష్యా ఈ పాశ్చాత్య బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుంటాయని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ సమస్యను గ్రీన్లాండ్ డిమాండ్తో ముడిపెట్టిన ట్రంప్, ఇటువంటి చర్యలు తమ భూభాగ భద్రతా ప్రాంతాలను పునరాలోచించేలా అమెరికాను ప్రేరేపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
AI- రూపొందించిన చిత్రాలతో కొత్త వివాదం
పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చేలా, ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో AI- రూపొందించిన చిత్రాలను పంచుకున్నారు. ఒక చిత్రంలో ట్రంప్ గ్రీన్లాండ్ను చర్చిస్తున్న ఐరోపా నాయకులతో కలిసి ఉన్నారు, అయితే గ్రీన్లాండ్, కెనడా, వెనిజులా మరియు కొన్ని ఆర్కిటిక్ ప్రాంతాలపై అమెరికా జెండాలు కప్పబడి ఉన్నాయి.
మరో చిత్రంలో, ట్రంప్ మంచుతో నిండిన గ్రీన్లాండ్ ప్రకృతి దృశ్యంలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ జెడి వాన్స్ మరియు విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో పక్కన నిలబడి ఉన్నారు. "గ్రీన్లాండ్ అమెరికా భూభాగం. 2026లో స్థాపించబడింది" అనే ప్రకటన ఆ చిత్రంతో పాటు ఉంది. ఈ పోస్ట్లు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర వ్యతిరేకతను మరియు ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించాయి.
ఫ్రాన్స్పై 200% సుంకాల బెదిరింపు
ట్రంప్ దాడిలో అత్యంత కఠినమైన భాగం ఫ్రాన్స్పై ఉంది, ఇది గ్రీన్లాండ్ సార్వభౌమాధికారాన్ని బహిరంగంగా సమర్థిస్తోంది. ఫ్రెంచ్ వైన్లు మరియు షాంపైన్లపై 200% దిగుమతి సుంకాన్ని విధిస్తానని ఆయన బెదిరించారు, తద్వారా వాణిజ్య యుద్ధాన్ని తీవ్రతరం చేశారు.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఐరోపా దేశాల ఐక్యతను నొక్కిచెప్పిన ఇయు కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్, ట్రంప్ సుంకాల బెదిరింపులు "అన్యాయమైనవి" అని పేర్కొన్నారు.