  • Menu
Home  > ప్రపంచం

Spain Train Tragedy: రెండు రైళ్లు ఢీకొని 21 మంది దుర్మరణం.. వంద మందికి పైగా గాయాలు!

Spain Train Tragedy: రెండు రైళ్లు ఢీకొని 21 మంది దుర్మరణం.. వంద మందికి పైగా గాయాలు!
x
Highlights

స్పెయిన్‌లోని అడమూజ్ వద్ద ఘోర రైలు ప్రమాదం. రెండు హైస్పీడ్ రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలో 21 మంది మృతి, 73 మందికి గాయాలు. మ్యాడ్రిడ్-మాలగా మార్గంలో రైళ్ల రద్దు.

స్పెయిన్ దేశంలో ఆదివారం నాడు అత్యంత ఘోరమైన రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. రెండు హైస్పీడ్ రైళ్లు ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొన్న ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 73 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దక్షిణ స్పెయిన్‌లోని అడమూజ్ (Adamuz) పట్టణం సమీపంలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.

ప్రమాదం ఎలా జరిగింది?

స్థానిక అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..

మాలగా (Malaga) నుంచి మ్యాడ్రిడ్‌కు వెళ్తున్న ఒక హైస్పీడ్ రైలు అకస్మాత్తుగా పట్టాలు తప్పింది.

పట్టాలు తప్పిన ఆ రైలు వేగంగా వెళ్లి, పక్కనే ఉన్న ట్రాక్‌పై ఎదురుగా వస్తున్న మరో హైస్పీడ్ రైలును బలంగా ఢీకొట్టింది.

ఈ రెండు రైళ్లలో కలిపి దాదాపు 400 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు (మొదటి రైల్లో 300, రెండో రైల్లో 100 మంది).

సహాయక చర్యలు ముమ్మరం

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అప్రమత్తమైన అత్యవసర సేవా సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని వెలికితీసే పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

మృతుల సంఖ్య: గాయపడిన వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రైళ్ల రద్దు: ఈ ప్రమాదం కారణంగా మ్యాడ్రిడ్ - మాలగా మార్గంలో సోమవారం రైళ్ల రాకపోకలను అధికారులు పూర్తిగా నిలిపివేశారు.

స్పందించిన స్పెయిన్ ప్రధాని

ఈ ఘోర ప్రమాదంపై స్పెయిన్ ప్రధాని పెడ్రో శాంచెజ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. కాగా, ఇదొక అత్యంత అసాధారణమైన ప్రమాదమని స్పెయిన్ రవాణా శాఖ మంత్రి ఆస్కర్ పుయెంతే పేర్కొన్నారు. అసలు రైలు పట్టాలు తప్పడానికి గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick