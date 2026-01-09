Sankranti 2026: సంక్రాంతి రోజు మీ రాశి ప్రకారం ఇవి దానం చేయండి.. ఇక మీకు తిరుగుండదు!
2026 మకర సంక్రాంతి రోజున మీ రాశి ప్రకారం ఏ వస్తువులు దానం చేస్తే శుభం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి దాన ఫలాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
తెలుగువారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి వచ్చేస్తోంది. 2026లో మకర సంక్రాంతి జనవరి 14వ తేదీ, బుధవారం నాడు వచ్చింది. సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే ఈ పుణ్యకాలంలో చేసే స్నానాలు, దానధర్మాలకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మీ రాశిని బట్టి కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను దానం చేస్తే సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
ఏ రాశి వారు ఏం దానం చేయాలి?
ముఖ్య గమనిక:
ఈ ఏడాది జనవరి 13న భోగి, 14న సంక్రాంతి, 15న కనుమ పండుగలను జరుపుకోనున్నారు. సంక్రాంతి రోజు ఉదయాన్నే నదీ స్నానం లేదా తలస్నానం ఆచరించి, మీ శక్తి మేరకు పైన పేర్కొన్న వస్తువులను పేదలకు లేదా బ్రాహ్మణులకు దానం చేయడం వల్ల పితృదేవతల ఆశీస్సులు కూడా లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
