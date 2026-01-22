Donald Trump: మదురో బందీ వెనుక అమెరికా 'రహస్య ఆయుధం'.. వాస్తవాలను ఒప్పేసుకున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్!
Donald Trump: వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికొలస్ మదురోను బంధించేందుకు చేపట్టిన అత్యంత సాహసోపేతమైన మిలిటరీ మిషన్ ‘ఆపరేషన్ అబ్సల్యూట్ రిజాల్వ్’ (Operation Absolute Resolve) పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిజాలను వెల్లడించారు.
Donald Trump: వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికొలస్ మదురోను బంధించేందుకు చేపట్టిన అత్యంత సాహసోపేతమైన మిలిటరీ మిషన్ ‘ఆపరేషన్ అబ్సల్యూట్ రిజాల్వ్’ (Operation Absolute Resolve) పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిజాలను వెల్లడించారు. ఈ ఆపరేషన్లో అమెరికా దళాలు ఒక అత్యంత శక్తివంతమైన ‘రహస్య ఆయుధాన్ని’ ప్రయోగించాయని ఆయన మొదటిసారి బహిరంగంగా అంగీకరించారు.
అమెరికా ప్రత్యేక బలగాలు వెనెజువెలా రాజధాని కారకాస్లోని మదురో నివాసంపై మెరుపు దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో మదురోతో పాటు ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్ ను కూడా అమెరికా దళాలు బంధించి, నేరుగా అమెరికాకు తరలించాయి. అయితే, ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో మదురో భద్రతా సిబ్బంది అమెరికా సైనికులను ఏమాత్రం ప్రతిఘటించలేకపోవడం అప్పట్లో మిస్టరీగా మారింది.
ఈ దాడిపై ఒక వెనెజువెలా గార్డు మీడియాకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం అప్పట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. "అమెరికా సైన్యం ఏదో వింత ఆయుధాన్ని ప్రయోగించింది. అది సోకగానే మాలో చాలామందికి స్పృహ తప్పింది. కొంతమందికి ముక్కుల నుంచి రక్తం కారింది, మరికొందరు వాంతులు చేసుకుంటూ కుప్పకూలిపోయారు. అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలిసేలోపే మదురోను తీసుకెళ్లిపోయారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ.. ఆపరేషన్లో రహస్య ఆయుధం వాడిన మాట వాస్తవమేనని ధృవీకరించారు. "అవును, మేము ఒక ప్రత్యేక ఆయుధాన్ని ఉపయోగించాం. మా దగ్గర అలాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అయితే ఆ ఆయుధం ఏంటి? అది ఎలా పనిచేస్తుంది? అనే విషయాలు ప్రపంచానికి తెలియకపోవడమే మంచిది" అంటూ ట్రంప్ తనదైన శైలిలో వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ వెల్లడితో అమెరికా రక్షణ రంగంలో ఉన్న అత్యాధునిక సాంకేతికతపై అంతర్జాతీయ వేదికలపై చర్చ మొదలైంది.