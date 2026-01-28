Lava Temple: పాకిస్థాన్లో ‘లవ ఆలయం’ పునరుద్ధరణ.. లాహోర్ కోటలో భక్తుల సందర్శనకు అనుమతి!
Lava Temple: పాకిస్థాన్లోని చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణలో భాగంగా కీలక అడుగు పడింది. లాహోర్ కోట (Lahore Fort)లో ఉన్న పురాతన 'లవ' ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించి, ప్రజల సందర్శనార్థం అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు స్థానిక అధికారులు ప్రకటించారు. శ్రీరాముడి కుమారుడైన 'లవ' పేరు మీదుగానే లాహోర్ నగరానికి ఆ పేరు వచ్చిందని హిందువుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఆలయ విశిష్టత: లాహోర్ కోట లోపల గదుల మధ్య ఈ లవ ఆలయం ఉంది. విలక్షణంగా ఈ ఆలయానికి పైకప్పు ఉండదు. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం సరైన సంరక్షణ లేక కాలక్రమేణా శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. అయితే, ఈ ప్రాంతంలోని సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో మొఘల్, సిక్కు మరియు హిందూ కాలం నాటి కట్టడాలను పునరుద్ధరించే ప్రాజెక్టును పాక్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది.
సిక్కు స్మారక చిహ్నాల పునఃప్రారంభం: లవ ఆలయంతో పాటు సిక్కుల కాలం నాటి పలు స్మారక చిహ్నాలను కూడా అధికారులు పునఃప్రారంభించారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగించి వీటిని పునరుద్ధరించినట్లు వాల్డ్ సిటీ ఆఫ్ లాహోర్ అథారిటీ (WCLA) వెల్లడించింది.
కనుమరుగవుతున్న వారసత్వం? ఒకవైపు పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నా, సిక్కుల కాలం నాటి (1799-1849) సుమారు 100 స్మారక చిహ్నాలలో 30 వరకు ఇప్పటికే కనుమరుగయ్యాయని అమెరికాకు చెందిన ఒక పరిశోధకుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏదేమైనా, చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగిన లవ ఆలయాన్ని మళ్ళీ తెరవడం పట్ల పర్యాటకులు, చరిత్రకారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.