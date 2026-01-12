  • Menu
Is the US Economy Slowing Down?: నిరుద్యోగిత తగ్గినా.. కొలువులు కరువు! భారత మార్కెట్‌పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

Highlights

అమెరికాలో ఉద్యోగాల వృద్ధి మందగించడం భారత స్టాక్ మార్కెట్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? తక్కువ నిరుద్యోగిత వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలేంటి? పూర్తి విశ్లేషణ.

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన అమెరికా ఇప్పుడు మిశ్రమ సంకేతాలను ఇస్తోంది. ఒకవైపు నిరుద్యోగిత రేటు 4.4 శాతానికి పడిపోయినా, కొత్తగా వస్తున్న ఉద్యోగాల సంఖ్య మాత్రం ఆందోళనకరంగా ఉంది.

ఏమిటీ వింత పరిస్థితి?

సాధారణంగా నిరుద్యోగిత రేటు తగ్గితే ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకున్నట్లు భావిస్తారు. కానీ అమెరికాలో పరిస్థితులు ఇందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి:

అత్యల్ప వృద్ధి: 2025లో నెలవారీ ఉద్యోగాల వృద్ధి 2003 తర్వాత అతి తక్కువ స్థాయికి పడిపోయింది.

భారీ తగ్గుదల: 2024లో నెలకు సగటున 1.68 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తే, 2025లో అది కేవలం 49 వేలకు పరిమితమైంది.

ట్రంప్ విధానాల ప్రభావం: అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న కఠినమైన టారిఫ్ (సుంకాల) విధానాలు, ఇమ్మిగ్రేషన్ రూల్స్ వల్ల కంపెనీలు కొత్తవారిని తీసుకోవడానికి జంకుతున్నాయి.

నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

నిరుద్యోగిత తగ్గడానికి కారణం ఉద్యోగాలు పెరగడం కాదు, చాలామంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగ వేటను విరమించుకోవడం లేదా ఆటోమేషన్ (Automation) పెరగడం వల్ల అని ఆర్థిక నిపుణుడు మనోరంజన్ శర్మ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉత్పాదకత పెరిగినప్పటికీ, అది కొత్త ఉద్యోగాల వల్ల కాకుండా సాంకేతికత మరియు మెరుగైన పనితీరు వల్ల వస్తోంది.

భారత స్టాక్ మార్కెట్‌పై ప్రభావం ఏమిటి?

అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగిస్తే భారత మార్కెట్‌కు అది రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది:

  1. చమురు ధరల తగ్గుదల: అమెరికాలో ఆర్థిక వృద్ధి తగ్గితే చమురు (Crude Oil) డిమాండ్ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయంగా ధరలు దిగివచ్చి భారత్ లాంటి దేశాలకు మేలు జరుగుతుంది.
  2. టారిఫ్ దూకుడు తగ్గవచ్చు: అమెరికా ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే, ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే వస్తువులపై భారీ సుంకాలు విధించే సాహసం చేయకపోవచ్చు. ఇది భారత ఎగుమతులకు కలిసొచ్చే అంశం.
  3. విదేశీ పెట్టుబడులు (FII): అమెరికా మార్కెట్లు డీలా పడితే, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ భారత్ లాంటి వృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల వైపు చూసే అవకాశం ఉంది.

భారత్ ఆందోళన చెందాలా?

అమెరికా విధానాల వల్ల భారత జీడీపీపై 0.2% నుండి 0.6% వరకు ప్రభావం పడవచ్చని అంచనా. అయినప్పటికీ, భారత్ తన దేశీయ వినియోగం మరియు బలమైన సేవా రంగం (Services Sector) వల్ల ఈ ప్రపంచ కుదుపులను తట్టుకోగలదని నిపుణులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

