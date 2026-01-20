Pakistan Cruelty: పాకిస్థాన్ జైల్లో భారత మత్స్యకారుడి మృతి.. శిక్ష ముగిసినా విడుదల చేయని వైనం!
పాకిస్థాన్లోని మలీర్ జైల్లో భారత మత్స్యకారుడు మృతి చెందాడు. 2022లోనే శిక్ష ముగిసినా పాక్ విడుదల చేయకపోవడంతో అతను జైల్లోనే ప్రాణాలు విడిచాడు. పాక్ చెరలో ఇంకా 199 మంది భారత జాలర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాకిస్థాన్ మరోసారి తన నైజాన్ని చాటుకుంది. మూడేళ్ల క్రితమే శిక్షాకాలం పూర్తయినప్పటికీ, ఒక భారతీయ మత్స్యకారుడిని విడుదల చేయకుండా జైల్లోనే మగ్గేలా చేసి, ప్రాణాలు పోయేలా చేసింది. కరాచీలోని మలీర్ జైల్లో బందీగా ఉన్న గుజరాత్కు చెందిన జాలరి జనవరి 16న మృతి చెందినట్లు వెల్లడైంది.
శిక్ష ముగిసినా దక్కని విముక్తి
గుజరాత్కు చెందిన సదరు మత్స్యకారుడు 2022లో చేపల వేటకు వెళ్లి పొరపాటున పాక్ జలాల్లోకి ప్రవేశించాడు. దీంతో పాక్ కోస్ట్ గార్డ్ అతడిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపింది.
నిబంధనల ఉల్లంఘన: అతడి జాతీయత ధ్రువీకరణ (Nationality Verification) ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో పాటు, అదే ఏడాది శిక్ష కూడా ముగిసింది. 2008 నాటి ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం ప్రకారం.. శిక్ష ముగిసిన నెల రోజుల్లోపు ఖైదీలను స్వదేశానికి పంపాలి. కానీ పాక్ అధికారులు మాత్రం అతడిని విడుదల చేయకుండా కాలయాపన చేశారు.
నిర్లక్ష్యం వల్లే మృతి: శిక్షాకాలం ముగిసినా విముక్తి లభించకపోవడంతో ఆ మత్స్యకారుడు జైల్లోనే మరణించాడు. మృతుడి పేరు గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ, అతను గిర్ సోమనాథ్ జిల్లా ఉనా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తిగా భావిస్తున్నారు.
పాక్ చెరలో 199 మంది భారత జాలర్లు
సామాజిక కార్యకర్త జతిన్ దేశాయ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఏడాది జనవరి 1 నాటికి పాక్ జైళ్లలో సుమారు 257 మంది భారతీయులు బందీలుగా ఉన్నారు.
వీరిలో 199 మంది మత్స్యకారులు కాగా, వీరిలో దాదాపు 160 మంది శిక్షాకాలం ఎప్పుడో పూర్తయ్యింది.
కేవలం అధికారుల నిర్లక్ష్యం, రాజకీయ కారణాల వల్ల వీరంతా పాక్ చెరలో మగ్గిపోతున్నారు.
ఈ విషయంలో ఇరు దేశాలు మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించి, శిక్ష ముగిసిన వారందరినీ తక్షణమే విడుదల చేయాలని పౌర సమాజం డిమాండ్ చేస్తోంది.