India is Essential to US.. 2027లో ట్రంప్ ఇండియా టూర్! అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ సంచలన ప్రకటన
భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2027లో ట్రంప్ భారత్ పర్యటన, పాక్స్ సిలికా కూటమిలో భారత్ చేరికపై ఆయన స్పష్టతనిచ్చారు.
ప్రపంచ రాజకీయ యవనికపై భారత్-అమెరికా మైత్రి సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపింది. "అమెరికాకు భారత్ కంటే అత్యంత ముఖ్యమైన దేశం మరొకటి లేదు" అంటూ భారత్లో అమెరికా రాయబారిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సెర్గియో గోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఢిల్లీలో బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలిరోజే ఆయన ఇరు దేశాల బంధంపై స్పష్టతనిచ్చారు.
2027లో ట్రంప్ భారత్ పర్యటన!
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చే ఏడాది (2027)లో భారత్లో పర్యటించే అవకాశం ఉందని సెర్గియో గోర్ వెల్లడించారు. మోదీ-ట్రంప్ మధ్య ఉన్న అనుబంధం కేవలం ఫొటోలకే పరిమితం కాలేదని, అది మనసులను కలిపే నిజమైన స్నేహం అని ఆయన కొనియాడారు. ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు సహజమని, కానీ చర్చల ద్వారా వాటన్నింటినీ పరిష్కరించుకుని ముందుకు సాగుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
మంగళవారం నుంచే కీలక వాణిజ్య చర్చలు
చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాలపై మంగళవారం (జనవరి 13) నుంచి చర్చలు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి.
రంగాల వారీగా సహకారం: కేవలం వాణిజ్యమే కాకుండా రక్షణ, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరు, ఇంధనం, సాంకేతికత, విద్య మరియు ఆరోగ్య రంగాల్లో ఇరు దేశాలు పరస్పరం సహకరించుకోనున్నాయి.
భారత్ ప్రాముఖ్యత: భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశమని, ఇక్కడ ఒప్పందాలు కొలిక్కి తీసుకురావడం సవాల్తో కూడుకున్నదైనా, తాము పట్టుదలతో విజయం సాధిస్తామని గోర్ పేర్కొన్నారు.
'పాక్స్ సిలికా' కూటమిలోకి భారత్!
ఈ పర్యటనలో మరో కీలక ప్రకటన వెలువడింది. అమెరికా నేతృత్వంలోని ప్రతిష్టాత్మక 'పాక్స్ సిలికా' (Pax Silica) కూటమిలో భారత్కు పూర్తిస్థాయి సభ్యత్వం లభించనుంది.
ప్రయోజనం: సెమీకండక్టర్లు, సిలికాన్ సరఫరా గొలుసును (Supply Chain) సురక్షితంగా మార్చేందుకు అమెరికా చేపట్టిన వ్యూహాత్మక చర్య ఇది.
ఎప్పటి నుంచి: వచ్చే నెలలో భారత్ అధికారికంగా ఈ గ్రూపులో చేరుతుందని రాయబారి వెల్లడించారు. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ సాంకేతిక రంగంలో భారత్ అగ్రగామిగా ఎదిగే అవకాశం ఉంది.
ట్రంప్ రాబోయే పర్యటన, వాణిజ్య చర్చల పునరుద్ధరణతో భారత్-అమెరికా బంధం మున్ముందు మరిన్ని శిఖరాలను అధిరోహించనుందని స్పష్టమవుతోంది.