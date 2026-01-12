World War 3: మూడో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగితే.. ఎవరు ఎవరి వైపు ఉంటారు.. భారత్ ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తుంది..!!
World War 3: 2026 ఆరంభానికి వచ్చేసరికి ప్రపంచం ఒక అత్యంత అస్థిరమైన భౌగోళిక రాజకీయ దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న యుద్ధాలు, వేగంగా విస్తరిస్తున్న సైనిక కూటములు, కూలిపోతున్న ఆయుధ నియంత్రణ ఒప్పందాలు, అలాగే అమెరికా–వెనిజులా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు… ఇవన్నీ కలిసి ప్రపంచం మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం వైపు నడుస్తుందా?అనే ప్రశ్నను మరోసారి బలంగా ముందుకు తెస్తున్నాయి. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి నిజంగా వస్తే, ఏ దేశం ఎవరికి మద్దతుగా నిలుస్తుంది? ప్రపంచం ఎలాంటి శక్తి కూటములుగా విడిపోతుంది? అనే అంశాలపై ఇప్పుడు లోతుగా చూద్దాం.
ప్రస్తుతం అధికారికంగా మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైందని ఎవరూ ప్రకటించలేదు. కానీ భూగోళ రాజకీయ వాతావరణాన్ని పరిశీలిస్తే, దేశాల మధ్య విభజన రేఖలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న సంఘర్షణలు ఒక్కొక్కటిగా కాకుండా, పరస్పరం ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ప్రపంచ స్థాయి ఉద్రిక్తతను పెంచుతున్నాయి.రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం దీనికి స్పష్టమైన ఉదాహరణ. ఈ యుద్ధం కేవలం రెండు దేశాల మధ్య పరిమితంగా లేకుండా, నాటో దేశాలు మరియు రష్యా మధ్య ప్రత్యక్ష ఘర్షణ వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. ఆయుధ సరఫరాలు, ఆర్థిక ఆంక్షలు, సైనిక శిక్షణలు ఇవన్నీ ఈ యుద్ధాన్ని అంతర్జాతీయ రంగంలో కీలక అంశంగా మార్చాయి.
మధ్యప్రాచ్యంలో పరిస్థితి మరింత సున్నితంగా మారుతోంది. ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న శత్రుత్వం, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై పరిష్కారం కాని అనుమానాలు, ఈ ప్రాంతాన్ని ఎప్పుడైనా పెద్ద యుద్ధంలోకి నెట్టే ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. మరోవైపు, అమెరికా మరియు రష్యా మధ్య ఉన్న న్యూ స్టార్ట్ (New START) అణ్వాయుధ నియంత్రణ ఒప్పందం 2026 ఫిబ్రవరిలో ముగియనుండటం ప్రపంచ భద్రతపై మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఇదే సమయంలో, కొరియా ద్వీపకల్పంలో ఉత్తర కొరియా అణు పరీక్షలు, దక్షిణ కొరియా–అమెరికా సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలు ఉద్రిక్తతను పెంచుతున్నాయి. దక్షిణ ఆసియాలో భారత్–పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో సైనిక నిఘా ఎప్పటికప్పుడు కొనసాగుతోంది. ఇక దక్షిణ అమెరికాలో వెనిజులాపై అమెరికా పెంచుతున్న ఒత్తిడి ఆ ఖండంలోనూ కొత్త భౌగోళిక రాజకీయ ఫ్రంట్ను తెరపైకి తీసుకొస్తోంది.
మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం వంటి పరిస్థితి తలెత్తితే, అమెరికా నేతృత్వంలో ఒక బలమైన పాశ్చాత్య కూటమి ఏర్పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కూటమిలో అమెరికాతో పాటు నాటో సభ్య దేశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ వంటి ప్రధాన యూరోపియన్ శక్తులు ఇందులో భాగమవుతాయి.అలాగే, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అమెరికాకు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రదేశాలైన జపాన్, దక్షిణ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా కూడా ఈ కూటమికి బలమైన మద్దతు ఇస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన ఇజ్రాయెల్, తైవాన్ వంటి దేశాలు కూడా పాశ్చాత్య శిబిరంలో భాగస్వాములుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఈ కూటమి సైనిక శక్తితో పాటు ఆర్థిక, సాంకేతిక ఆధిపత్యాన్ని కూడా వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది.
పాశ్చాత్య శిబిరానికి ఎదురుగా, మరో శక్తివంతమైన కూటమి రూపుదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది. దీనికి రష్యా మరియు చైనా ప్రధాన నాయకత్వం వహిస్తాయి. ఇప్పటికే ఈ రెండు దేశాలు రాజకీయంగా, సైనికంగా, ఆర్థికంగా పరస్పర సహకారాన్ని పెంచుకుంటున్నాయి.ఈ కూటమికి ఉత్తర కొరియా, ఇరాన్, బెలారస్, సిరియా, వెనిజులా వంటి దేశాలు మద్దతు ఇవ్వవచ్చు. పశ్చిమ దేశాలతో ఉద్రిక్త సంబంధాలు ఉన్న ఈ దేశాలు ఒకే వేదికపైకి రావడం ఆశ్చర్యకరం కాదు. చైనాతో గట్టి వ్యూహాత్మక, సైనిక సంబంధాలు కలిగిన పాకిస్తాన్ కూడా ఈ శిబిరం వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి సంఘర్షణలో భారతదేశం స్థానం అత్యంత కీలకమైనదిగా మారుతుంది. ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా, భారీ సైనిక శక్తి కలిగిన దేశంగా భారతదేశం నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ సమతుల్యతపై ప్రభావం చూపగలవు. చరిత్రను పరిశీలిస్తే, భారతదేశం ఎప్పుడూ బహిరంగంగా ఏ సైనిక కూటమిలోనూ చేరలేదు. ‘వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తి’ అనే విధానాన్ని అనుసరిస్తూ, తటస్థంగా కానీ ప్రభావవంతంగా వ్యవహరించడం భారతదేశానికి అలవాటు. మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం వంటి పరిస్థితుల్లోనూ భారతదేశం ఈ విధానాన్నే కొనసాగించే అవకాశం ఎక్కువ.
అయితే, ఇది భారతదేశం నిష్క్రియాత్మకంగా ఉంటుందన్న అర్థం కాదు. దేశ భద్రతకు ముప్పు వస్తే, ముఖ్యంగా చైనా లేదా పాకిస్తాన్ నుంచి సరిహద్దు స్థాయిలో దాడులు జరిగితే, భారతదేశం కఠినంగా సైనికంగా స్పందిస్తుంది. అంతర్జాతీయంగా తటస్థత పాటించినప్పటికీ, జాతీయ ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీ పడే ప్రశ్నే లేదని భారత విధానం స్పష్టం చేస్తుంది.మొత్తానికి, ప్రపంచం నిజంగా మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం దిశగా సాగుతుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడే చెప్పలేము. కానీ ప్రస్తుతం ఏర్పడుతున్న కూటములు, పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ఆయుధ పోటీ మాత్రం ప్రపంచాన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైన మలుపు వద్ద నిలబెట్టాయని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు.