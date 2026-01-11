  • Menu
Russia Street Cleaner Salary: రోడ్లు ఊడ్చేవారికి నెలకు లక్ష జీతం..రష్యా వెళ్లిపోదాం బ్రో..!!

Russia Street Cleaner Salary: భారతదేశంలో ఇప్పటికీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ కావడం లక్షలాది యువతకు ఒక పెద్ద కల. మంచి జీతం, సమాజంలో గౌరవం, స్థిరమైన భవిష్యత్తు.. ఈ మూడు ఆశలే ఐటీ రంగాన్ని యువతకు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి. అయితే, ఇటీవల రష్యా నుంచి వెలువడిన ఒక కథనం ఈ సంప్రదాయ ఆలోచనల్ని కాస్త కదిలించేలా చేసింది.

లైవ్‌మింట్ కథనం ప్రకారం, 26 ఏళ్ల భారతీయ యువకుడు ప్రస్తుతం రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్ నగరంలో రోడ్ల శుభ్రపరిచే పనిలో ఉన్నాడు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, అతడు గతంలో సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్‌గా పని చేశాడట. మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి టెక్నాలజీ కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టుల్లో కూడా అతడికి అనుభవం ఉందని సమాచారం. అయితే, అతడు నేరుగా ఆ సంస్థలో ఉద్యోగిగా ఉన్నాడా, లేక కాంట్రాక్ట్ సంస్థ ద్వారా ప్రాజెక్ట్ పనులు చేశాడా అన్నది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు.

ఈ ఒక్క వ్యక్తితోనే కథ ముగియడం లేదు. ఇదే నగరంలో ప్రస్తుతం దాదాపు 17 మంది భారతీయులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులుగా పనిచేస్తున్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. వీరిలో కొందరు ఐటీ రంగానికి చెందినవారైతే, మరికొందరు డ్రైవర్లుగా, ఇంకొందరు ఆర్కిటెక్చర్ వంటి వృత్తుల్లో పని చేసిన అనుభవం ఉన్నవారిగా తెలుస్తోంది. అందరూ దాదాపు నాలుగు నెలల క్రితం రష్యాకు చేరుకుని, ప్రస్తుతం రోడ్ల శుభ్రత పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు.

ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణంగా రష్యాలో ఏర్పడిన తీవ్రమైన కార్మికుల కొరతను నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అనేక రంగాల్లో స్థానికంగా పని చేసే వారు లభించకపోవడంతో, అక్కడి కంపెనీలు విదేశాల నుంచి కార్మికులను ఆహ్వానిస్తున్నాయి. సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌కు చెందిన ఒక సంస్థ ఈ భారతీయులకు ఉద్యోగాలు కల్పించడమే కాకుండా, వారికి వసతి, భోజనం, భద్రత వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కూడా అందిస్తోంది.

జీతాల విషయానికి వస్తే, ఈ పని వినడానికి సాధారణంగా అనిపించినా, వేతనం మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. రష్యాలో రోడ్ల శుభ్రపరిచే ఈ ఉద్యోగాలకు నెలకు దాదాపు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.1.1 లక్షల వరకు జీతం లభిస్తోంది. ఈ ఉదాహరణ ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతోంది. పని స్వభావం కంటే, ప్రపంచంలో మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, అవకాశాలు, మరియు కార్మికుల అవసరాలే నిజమైన విలువను నిర్ణయిస్తున్నాయన్న నిజం.

