H-1B Visa Fees: ట్రంప్ నిర్ణయంతో అమెరికాలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ? లక్షలాది మంది ఆరోగ్యానికి ముప్పు.. కారణం ఇదే!
అమెరికాలో H-1B వీసా ఫీజుల పెంపు వల్ల గ్రామీణ వైద్య వ్యవస్థ సంక్షోభంలో పడింది. లక్ష డాలర్ల వీసా ఫీజు భరించలేక ఆసుపత్రులు విదేశీ వైద్యుల నియామకాలను నిలిపివేస్తున్నాయి, దీనివల్ల లక్షలాది మంది అమెరికన్లకు వైద్యం దూరం కానుంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న సంచలన నిర్ణయాలు ఇప్పుడు ఆ దేశానికే శాపంగా మారబోతున్నాయా? ముఖ్యంగా H-1B వీసా ఫీజులను భారీగా పెంచడం వల్ల అమెరికా ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ (Healthcare System) కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందా? తాజా గణాంకాలు అవుననే అంటున్నాయి. ఈ నిర్ణయం వల్ల లక్షలాది మంది గ్రామీణ అమెరికన్లకు వైద్యం అందకుండా పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
1 లక్ష డాలర్ల వీసా ఫీజు.. ఆసుపత్రులకు చుక్కలు!
ట్రంప్ ప్రభుత్వం H-1B వీసా రుసుమును ఏకంగా 1 లక్ష డాలర్లకు పెంచడం గ్రామీణ ఆసుపత్రులపై కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది.
విదేశీ వైద్యులపై ఆధారపడటం: అమెరికాలో ప్రతి నలుగురు వైద్యులలో ఒకరు విదేశీయులే. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్యుల కొరతను తీర్చడానికి ఆయా ఆసుపత్రులు విదేశీ నిపుణులను H-1B వీసాల ద్వారా నియమించుకుంటాయి.
ఆర్థిక భారం: ఇప్పటికే నష్టాల్లో ఉన్న చిన్న ఆసుపత్రులు, అంత భారీ మొత్తంలో వీసా ఫీజు చెల్లించి విదేశీ వైద్యులను రప్పించుకోవడం అసాధ్యంగా మారింది. దీనివల్ల కొత్త నియామకాలు నిలిచిపోయాయి.
'మెడికల్ డెసర్ట్స్'గా మారుతున్న గ్రామీణ అమెరికా
వైద్యుల కొరత మరియు ప్రభుత్వ నిధుల కోత వల్ల అమెరికాలోని 80 శాతం గ్రామీణ కౌంటీలు "మెడికల్ డెసర్ట్స్" (వైద్య ఎడారులు) గా మారుతున్నాయి. అంటే అత్యవసర చికిత్స కోసం ప్రజలు గంటల తరబడి ప్రయాణం చేయాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది.
ఆసుపత్రుల మూత: 2005 నుండి ఇప్పటివరకు సుమారు 195 గ్రామీణ ఆసుపత్రులు మూతపడగా, మరో 700 ఆసుపత్రులు మూతపడే దిశలో ఉన్నాయి.
మెడికెయిడ్ సంక్షోభం: 'వన్ బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్ యాక్ట్' వల్ల మెడికెయిడ్ నిధులు తగ్గిపోతున్నాయి. దీనివల్ల 2034 నాటికి సుమారు 1.7 కోట్ల మంది అమెరికన్లు ఆరోగ్య బీమాను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
జామా (JAMA) అధ్యయనం ఏం చెబుతోంది?
ప్రఖ్యాత మెడికల్ జర్నల్ 'JAMA' అంచనా ప్రకారం, 2026 నాటికి అమెరికాలో 32 లక్షల మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికుల కొరత ఏర్పడనుంది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రభావం: పట్టణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో H-1B వైద్యులపై ఆధారపడటం దాదాపు రెట్టింపు (1.6%) ఉంటుంది.
నిపుణుల హెచ్చరిక: "హై క్వాలిటీ హెల్త్కేర్ కోసం మిలియన్ల మంది అమెరికన్లు విదేశీ వైద్యులపైనే ఆధారపడతారు, తాజా ఫీజు పెంపు వల్ల సామాజికంగా, ఆర్థికంగా బలహీనమైన వర్గాలకు వైద్యం అందదు" అని డాక్టర్ మైఖేల్ లియు హెచ్చరించారు.
మొత్తానికి, విదేశీయులను కట్టడి చేయాలనే ట్రంప్ వ్యూహం.. అమెరికా సొంత ప్రజల ఆరోగ్య వ్యవస్థనే సంక్షోభంలోకి నెట్టేలా కనిపిస్తోంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే అగ్రరాజ్యంలో ప్రాథమిక చికిత్స అందడం కూడా గగనమే కానుంది.