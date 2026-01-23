  • Menu
Donald Trump Warns Hamas: హమాస్‌కు ట్రంప్ అల్టిమేటం.. ఆయుధాలు వదులుతారా.. సైనిక చర్యను ఎదుర్కొంటారా?

Highlights

Donald Trump Warns Hamas: గాజాలో యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత కీలక అడుగు వేశారు.

Donald Trump Warns Hamas: గాజాలో యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత కీలక అడుగు వేశారు. స్విట్జర్లాండ్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (WEF) సదస్సులో హమాస్‌కు ఆయన తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆయుధాలు వదిలిపెట్టి నిరాయుధీకరణకు అంగీకరించకపోతే, తీవ్రమైన సైనిక చర్యను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఇదే వేదికపై 35 దేశాల మద్దతుతో అంతర్జాతీయ **‘శాంతి మండలి (Peace Board)’**ని ట్రంప్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.

తొలి అజెండా అదే.. శాంతి మండలి చార్టర్‌పై సంతకం చేసిన అనంతరం ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. "మా శాంతి మార్గదర్శకాల్లో నిరాయుధీకరణే మొదటి ప్రాధాన్యత. ఆయుధాలు వదిలే వరకు హమాస్‌పై ఒత్తిడి కొనసాగుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి రాజీ లేదు" అని పేర్కొన్నారు. తాను అధికారంలోకి వచ్చాక ఎన్నో యుద్ధాలను ముగించానని, గాజా అంశంలోనూ త్వరలోనే శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

శాంతి మండలి - కీలక విశేషాలు:

ఈ కొత్త శాంతి మండలికి ట్రంప్ ప్రారంభ చైర్మన్‌గా వ్యవహరిస్తారు.

మద్దతు: బహ్రెయిన్, మొరాకో, అజర్‌బైజాన్ వంటి దేశాలతో పాటు పాకిస్థాన్ కూడా ఈ చార్టర్‌పై సంతకం చేయడం విశేషం.

విధులు: గాజాలో కాల్పుల విరమణ అమలు, భద్రత సమన్వయం మరియు యుద్ధం తర్వాత పునర్నిర్మాణ పనులను ఈ మండలి పర్యవేక్షిస్తుంది.

భారత్ దూరం: ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం ఉన్నప్పటికీ, భారత్ సహా మరికొన్ని దేశాలు ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రక్రియకు దూరంగా ఉన్నాయి.

ఉక్రెయిన్ సమస్యపై వ్యాఖ్యలు: ప్రపంచంలోనే ఉక్రెయిన్ యుద్ధం పరిష్కరించడం అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యగా మారిందని ట్రంప్ అంగీకరించారు. అయినప్పటికీ, కొత్తగా ఏర్పడిన ఈ శాంతి మండలి మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి స్థాపనకు బలమైన పునాది వేస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

