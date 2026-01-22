Donald Trump: దావోస్లో 'మోదీ' జపం చేసిన ట్రంప్.. భారత్తో భారీ ఒప్పందానికి సై! సుంకాల సెగ తగ్గేనా?
Donald Trump Praises PM Modi: దావోస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో ప్రధాని మోదీని 'అద్భుతమైన నాయకుడు' అని కొనియాడిన డొనాల్డ్ ట్రంప్. రష్యా చమురుపై 50 శాతం సుంకాలు, వ్యవసాయ రంగ మార్కెట్ యాక్సెస్ వివాదాల నడుమ భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కీలక అప్డేట్.
Donald Trump Praises PM Modi: ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (WEF) సాక్షిగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్పై తనకున్న ప్రత్యేక అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని "అద్భుతమైన నాయకుడు" (Fantastic Leader) అని అభివర్ణించిన ట్రంప్, భారత్తో త్వరలోనే ఒక చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రశంసల వెనుక 'సుంకాల' వ్యూహం:
ట్రంప్ ప్రశంసలు కురిపించినప్పటికీ, ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు ప్రస్తుతం క్లిష్ట దశలో ఉన్నాయి.
చమురు వివాదం: రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు నిరసనగా, భారత ఉత్పత్తులపై ట్రంప్ సర్కారు ఇటీవల 50 శాతం సుంకాలు విధించింది. దీనివల్ల భారత ఎగుమతిదారులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
డిమాండ్లు: వ్యవసాయం, డైరీ (పాడి పరిశ్రమ) రంగాల్లో అమెరికా ఉత్పత్తులకు భారత మార్కెట్లో పూర్తి అనుమతి ఇవ్వాలని ట్రంప్ పట్టుబడుతున్నారు.
భారత్ ఆందోళన - రైతుల రక్షణ:
అమెరికా డిమాండ్లకు లొంగిపోతే దేశంలోని కోట్లాది మంది రైతులు, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా పాడి పరిశ్రమపై అమెరికా కార్పొరేట్ కంపెనీల ఆధిపత్యాన్ని భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది.
ముందుకు సాగుతున్న చర్చలు:
గతేడాది ఫిబ్రవరి నుంచి నిలిచిపోయిన వాణిజ్య చర్చలు మళ్లీ గాడిలో పడ్డాయి. "మేము ఒక గొప్ప ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం" అని ట్రంప్ దావోస్ వేదికగా ప్రకటించడం విశేషం. మోదీ-ట్రంప్ మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత స్నేహం ఈ ప్రతిష్టంభనను తొలగిస్తుందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.