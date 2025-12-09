Donald Trump: భారత్ బియ్యంపై అదనపు సుంకాల సూచన… అమెరికా రైతుల ఫిర్యాదులపై ట్రంప్ స్పందన!
అమెరికా రైతుల ఫిర్యాదులపై స్పందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత బియ్యంపై అదనపు సుంకాల సూచన చేశారు. భారత్–అమెరికా వాణిజ్య ప్రభావంపై పూర్తి వివరాలు.
భారత్–అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు దిల్లీలో జరగనున్న వేళ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి కీలక సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. అమెరికా మార్కెట్కు భారత్ పంపే బియ్యం (Indian Rice)పై అదనపు సుంకాలు విధించే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. విదేశీ దేశాలు చౌక ధరలకు బియ్యం ఎగుమతి చేయడం వల్ల తమ రైతులు నష్టపోతున్నారనే ఫిర్యాదుల నేపథ్యలో ట్రంప్ ఈ నిర్ణయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు అమెరికా మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.
అమెరికా రైతుల కోసం వైట్ హౌస్లో ప్రత్యేక సమావేశం
అమెరికా రైతులకు 12 బిలియన్ డాలర్ల బేయిల్ అవుట్ ప్యాకేజీ ప్రకటించిన సందర్భంగా వైట్ హౌస్లో రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్న ట్రంప్ మాట్లాడుతూ:
- పలు దేశాలు చౌకైన బియ్యాన్ని అమెరికా మార్కెట్లోకి పెద్ద ఎత్తున డంప్ చేస్తున్నాయని వచ్చిన ఫిర్యాదులను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని తెలిపారు.
- రైతులు చేసిన వాదనల ప్రకారం, విదేశీ సబ్సిడీ బియ్యం దిగుమతులు అమెరికా మార్కెట్ ధరలను బాగా తగ్గిస్తున్నాయి.
రైతుల సూచనతో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ:
“వారు మన మార్కెట్ను మోసం చేస్తున్నారు… కఠినమైన సుంకాలు విధించే మార్గాన్ని పరిశీలిస్తాం” అని వ్యాఖ్యానించారు.
భారత్, థాయిలాండ్, చైనా ప్రధాన లక్ష్య దేశాలు
ఒక ప్రముఖ అమెరికా రైస్మిల్ సీఈఓ మెరిల్ కెన్నెడీ మాట్లాడుతూ:
- అగ్రరాజ్యానికి బియ్యం డంప్ చేస్తున్న దేశాల్లో భారత్, థాయ్లాండ్, చైనా ముందున్నాయని తెలిపారు.
- ముఖ్యంగా చైనా ప్యూర్టోరికో మార్కెట్ను పూర్తిగా ఆక్రమించిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
- దక్షిణ అమెరికా రాష్ట్రాల్లో స్థానిక ఉత్పత్తిదారులు తీవ్ర నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు.
ఆమె సూచనలతో ట్రంప్ సుంకాలను ఇంకా పెంచాలా? అని ప్రశ్నించగా, రైతులు విదేశీ దిగుమతులను కఠినంగా నియంత్రించాలి అని డిమాండ్ చేశారు.
ట్రంప్ ఆదేశాలు – భారత్ పేరే ముందుగా
వాణిజ్య కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ను ట్రంప్ పిలిచి, అమెరికా రైతులను దెబ్బతీస్తున్న దేశాల పూర్తి జాబితా సమర్పించండి అని ఆదేశించారు.
స్కాట్ బెసెంట్ వ్యాఖ్యలు:
- “ఈ జాబితాలో భారత్, థాయిలాండ్, చైనా ముందుంటాయి. మరికొన్ని దేశాలు కూడా ఉన్నాయి. పూర్తిస్థాయి వివరాలు త్వరలో అందిస్తాం.”
ట్రంప్ వెంటనే స్పందిస్తూ, త్వరిత చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
ట్రేడ్ డీల్ చర్చలకు ముందు వచ్చిన ట్రంప్ సంకేతాలు గమనార్హం
ఇంత కీలక సమయంలో —
డిసెంబర్ 10న దిల్లీలో జరగనున్న భారత్–అమెరికా వాణిజ్య చర్చలకు ముందే ట్రంప్ సుంకాల పెంపుపై వ్యాఖ్యానించడం విశేషం.
ఈ చర్చల్లో:
- అమెరికా తరఫున రిక్ స్విట్జర్ నేతృత్వంలోని డెలిగేషన్ పాల్గొనగా,
- భారత్ తరఫున వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ పాల్గొననున్నారు.
చర్చలు ప్రారంభం కావడానికి ముందు వచ్చిన ఈ సిగ్నల్… భారత్–అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై కొత్త ఒత్తిడిని తెచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు.