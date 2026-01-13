Cost Of Living In Germany: జర్మనీలో నెలకు ఇంటి అద్దె ఎంతో తెలుసా? ఆ డబ్బులతో ఇండియాలో 5 కుటుంబాలు సంతోషంగా జీవిస్తాయి?
Cost Of Living In Germany: జర్మనీలో ఒక నెల పాటు నివసించడం అనేక మందికి కలలాగే అనిపిస్తుంది. ఆధునిక నగరాలు, చక్కటి రవాణా వ్యవస్థ, ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలు ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అయితే ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండా అక్కడ అడుగుపెడితే ఖర్చులు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా పెరుగుతాయి. సరైన బడ్జెట్ లేకపోతే, భారతీయ కరెన్సీలో చూసుకుంటే రూ.10 వేల లాంటి చిన్న మొత్తాలు క్షణాల్లోనే ఖర్చైపోతాయి.
జర్మనీలో జీవన వ్యయం ప్రధానంగా మీరు ఎంచుకునే నగరం, నివాస విధానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పెద్ద నగరాల్లో అద్దెలు, యుటిలిటీ ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మ్యూనిచ్, బెర్లిన్, హాంబర్గ్, ఫ్రాంక్ఫర్ట్ వంటి నగరాలు ఆకర్షణీయమైనవైనా, అక్కడ నివసించడం ఖరీదైనదే. అదే లీప్జిగ్, డ్రెస్డెన్ వంటి చిన్న నగరాల్లో జీవన వ్యయం తక్కువగా ఉంటుంది.
నివాస ఖర్చులు జర్మనీలో ప్రధాన వ్యయం. హాస్టల్ లేదా షేర్డ్ ఫ్లాట్లో ఉండాలంటే నెలకు సుమారు €250 నుంచి €600 వరకు ఖర్చవుతుంది. విద్యార్థుల కోసం ఉన్న హాస్టళ్లు మరింత చౌకగా ఉండి €200 నుంచి €400 మధ్యలో లభిస్తాయి. ఒకే వ్యక్తి కోసం చిన్న అపార్ట్మెంట్ కావాలంటే నగర కేంద్రంలో నెలకు €900 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. నగరం బయట ప్రాంతాల్లో అయితే €500 నుంచి €700 వరకు సరసమైన ధరలకు మెరుగైన వసతులు దొరికే అవకాశముంది.
జర్మనీలో అద్దె విధానాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ‘కోల్డ్ రెంట్’ అంటే కేవలం గది అద్దె మాత్రమే. ‘వామ్ రెంట్’ అంటే అద్దెతో పాటు హీటింగ్, నీరు వంటి కొన్ని యుటిలిటీ ఖర్చులు కూడా కలుపుతారు. అయితే విద్యుత్ బిల్లు ఎక్కువగా విడిగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదనంగా, ఇల్లు తీసుకునేటప్పుడు సాధారణంగా మూడు నెలల కోల్డ్ అద్దెకు సమానమైన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అడుగుతారు. ఇల్లు ఖాళీ చేసిన తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి ఇస్తారు.
అద్దెతో పాటు ఆహారం, రవాణా, రోజువారీ అవసరాలను కలిపితే జర్మనీలో ఒక వ్యక్తికి నెలవారీ ఖర్చు సగటున €400 నుంచి €1000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వరకు ఉండొచ్చు. అయితే నగరాన్ని జాగ్రత్తగా ఎంచుకుని, షేర్డ్ వసతులు, ప్రజారవాణా వంటి ఆర్థిక ఎంపికలను ఉపయోగిస్తే బడ్జెట్లోనే జీవించడం సాధ్యమే. సరైన ప్రణాళికతో జర్మనీలో జీవన అనుభవాన్ని ఖర్చు నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు.