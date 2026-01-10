Snakes: పాములు ఆహారం లేకుండా ఎంత కాలం జీవిస్తాయో తెలుసా? అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!!
Snakes: పాములంటే చాలామందికి భయం. మరికొందరికి ఆసక్తి. ఇంకొందరికి అవి ఒక మర్మంగా అనిపిస్తాయి. ఈ జంతువుల గురించి ఎన్నో అపోహలు ఉన్నాయి. వాటిలో తరచూ వినిపించే ప్రశ్న ఒకటే.. పాము ఆహారం లేదా నీరు లేకుండా ఎంతకాలం బతకగలదు? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకుంటే నిజంగా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే పాములు మనం ఊహించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ సహనశక్తి కలిగిన జీవులు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేల సంఖ్యలో పాముల జాతులు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం గుర్తించిన పాముల జాతుల సంఖ్య సుమారు నాలుగు వేల వరకు ఉంటుంది. ప్రతి జాతి పరిమాణం, శరీర నిర్మాణం, నివసించే వాతావరణం, ఆహార అలవాట్లు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే అన్ని పాములు ఒకే విధంగా జీవించవు. వాటి మనుగడ సామర్థ్యం కూడా జాతి ఆధారంగా మారుతుంది.సాధారణంగా చూస్తే, చాలా పాములు ఆహారం, నీరు లేకుండా 10 రోజుల నుంచి 12 రోజుల వరకు జీవించగలవు. కానీ ఇది కేవలం కనీస స్థాయి మాత్రమే. కొన్ని పాములు అనుకూల పరిస్థితుల్లో ఆహారం తీసుకోకుండానే నెలల తరబడి బతకగలవు. ముఖ్యంగా పెద్ద పరిమాణం గల పాములు తమ శరీరంలో నిల్వ ఉన్న శక్తిని చాలా మెల్లగా వినియోగిస్తాయి. వాటి జీర్ణక్రియ కూడా చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. అందుకే అరుదుగా ఆహారం తీసుకున్నా, దీర్ఘకాలం జీవించగలుగుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే కొన్ని జాతులు ఒక సంవత్సరం నుంచి రెండేళ్ల వరకు కూడా ఆహారం లేకుండా బతికిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి.
పాముల జీవితకాలం కూడా వాటి ఓర్పును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు నాగుపాములు సగటున 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తాయి. భారతదేశంలో కనిపించే క్రైట్ వంటి పాముల జీవితకాలం సాధారణంగా 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది. సాధారణంగా ఎక్కువకాలం జీవించే పాముల్లో శక్తి వినియోగం మరింత సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. అందువల్ల అవి ఎక్కువ కాలం ఆహారం లేకుండా తట్టుకోగలుగుతాయి.
ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, పాము ఎక్కువసేపు తినకపోయినా దాని శరీర పొడవు క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే బరువు మాత్రం తగ్గుతుంది. దీనికి కారణం పాముల శరీర నిర్మాణం మరియు మెటబాలిజం విధానం. అవి శక్తిని అత్యంత పొదుపుగా వినియోగిస్తాయి కాబట్టి, ఎదుగుదల పూర్తిగా ఆగిపోదు.పాము ఎంతకాలం బతకగలదన్నది కేవలం ఆహారంపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. ఉష్ణోగ్రత, తేమ, నివాస ప్రాంతం, దాక్కునే చోటు, శత్రువుల నుంచి రక్షణ వంటి అంశాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. చల్లని లేదా అనుకూల వాతావరణంలో పాములు తక్కువ శక్తి ఖర్చు చేస్తాయి. అందువల్ల అవి ఆహారం లేకుండా ఎక్కువకాలం జీవించగలవు.
పాముల ఆహార అలవాట్ల విషయానికి వస్తే, భూమిపై ఉన్న అన్ని పాములు మాంసాహారులే. అవి సాధారణంగా ఎలుకలు, కప్పలు, బల్లులు, పక్షులు, చిన్న జంతువులను తింటాయి. పెద్ద పాములు అయిన కొండచిలువలు, అనకొండలు వంటి వాటి ఆహారం మరింత విస్తృతంగా ఉంటుంది. అవి కుందేళ్లు, మేకలు, జింకలు వంటి పెద్ద జంతువులను కూడా మింగగలవు. కొన్ని పాములు ఇతర పాములను కూడా ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. మొత్తానికి, పాములు ప్రకృతి ఇచ్చిన ప్రత్యేక శక్తితో జీవించే అద్భుతమైన జీవులు. ఆహారం లేకుండా ఎక్కువకాలం బతికే వాటి సామర్థ్యం, వాటి జీవన విధానంలో ఉన్న అసాధారణతను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.