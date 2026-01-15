Davos: దావోస్లో CM ‘పవర్ఫుల్’ ప్లాన్.. ఫ్యూచర్ సిటీలో కరెంటు కట్కు చెక్!
Davos: దావోస్లో CM ‘పవర్ఫుల్’ ప్లాన్.. ఫ్యూచర్ సిటీలో కరెంటు కట్కు చెక్!
Davos: వర్షం పడితే కరెంటు పోవడం, గాలి వీస్తే లైన్ ట్రిప్ కావడం… ఇవన్నీ ఇక గతం కానున్నాయి. తెలంగాణ సీఎం దావోస్లో జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (World Economic Forum) వేదికగా ఆవిష్కరించబోయే అత్యంత కీలకమైన కాన్సెప్ట్ ఇదే – స్మార్ట్ మైక్రో-గ్రిడ్స్. ఫ్యూచర్ సిటీని కేంద్రంగా చేసుకుని అమలు చేయనున్న ఈ ప్రణాళిక, రాష్ట్రానికి విద్యుత్ రంగంలో కొత్త దిశ చూపించనుంది.
ఈ స్మార్ట్ మైక్రో-గ్రిడ్ వ్యవస్థ పూర్తిగా ఆధునిక సాంకేతికతపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. సోలార్ పవర్, విండ్ ఎనర్జీ, హై-క్యాపాసిటీ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీల సమ్మేళనంగా ఇది రూపొందించబడింది. ప్రధాన విద్యుత్ సరఫరా లైన్లో ఎలాంటి అంతరాయం వచ్చినా, క్షణాల్లోనే మైక్రో-గ్రిడ్ యాక్టివేట్ అయి విద్యుత్ సరఫరాను కొనసాగిస్తుంది. రెప్పపాటు కూడా కరెంటు పోకుండా నిరంతర విద్యుత్ అందించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే డీజిల్ జనరేటర్లపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. పరిశ్రమలు, ఐటీ కంపెనీలు, డేటా సెంటర్లు, ఆసుపత్రులు వంటి కీలక రంగాలకు ఇది పెద్ద వరంగా మారనుంది. అంతేకాదు, కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గడంతో పర్యావరణహిత అభివృద్ధికి కూడా ఇది దోహదపడుతుంది.
ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రపంచస్థాయి పెట్టుబడుల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో సీఎం ఈ ‘అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్’ మోడల్ను దావోస్ వేదికగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ ప్రణాళిక ద్వారా తెలంగాణ స్మార్ట్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ పవర్ రంగాల్లో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలవనుందన్న అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.