Iran Airspace: ఇరాన్ ఎయిర్‌స్పేస్ మూసివేత.. అంతర్జాతీయ విమానాలపై భద్రతా ప్రభావం..!!

Iran Airspace: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తీవ్రతరం అవుతున్న వేళ ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భద్రతా కారణాలను చూపుతూ ఆ దేశం తాత్కాలికంగా తన గగనతలాన్ని మూసివేసింది. ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఏ విమానానికీ ఇరాన్ ఎయిర్‌స్పేస్‌లోకి ప్రవేశం ఉండదని స్పష్టం చేస్తూ రక్షణ శాఖ అధికారికంగా NOTAM (Notice to Airmen) జారీ చేసింది. దేశంలో కొనసాగుతున్న అంతర్గత నిరసనలు, అమెరికాతో పెరుగుతున్న రాజకీయ-సైనిక ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

ఈ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ విమాన రాకపోకలపై స్పష్టమైన ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా యూరప్ నుంచి ఆసియా దేశాలకు వెళ్లే, ఆసియా నుంచి యూరప్‌కు వచ్చే విమానాలు ఇరాన్ గగనతలాన్ని ఉపయోగించకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నాయి. దాంతో ప్రయాణ సమయం పెరగడం, ఇంధన వ్యయం అధికం కావడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. కొన్ని ఎయిర్‌లైన్స్ తమ సర్వీసులను దారి మళ్లించగా, మరికొన్ని ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

విమానయాన భద్రత దృష్ట్యా ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలుగా ఈ మార్పులు చేస్తున్నామని ఎయిర్‌లైన్స్ పేర్కొన్నాయి. పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చిన తర్వాతే గగనతలాన్ని పూర్తిగా తెరిచే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ అధికారులు సంకేతాలు ఇచ్చారు.

మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతం ప్రపంచ విమాన రవాణాకు కీలక మార్గం కావడంతో, ఇరాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అంతర్జాతీయ విమాన రంగంపై తాత్కాలికంగా అయినా ప్రభావం చూపనుంది. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణ షెడ్యూల్‌లను ముందుగా పరిశీలించుకోవాలని, ఎయిర్‌లైన్స్ సూచిస్తున్న మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

