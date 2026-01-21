China Population Crisis 2026: 'వన్ చైల్డ్' నుంచి 'నో చైల్డ్' దాకా.. డ్రాగన్ దేశాన్ని వణికిస్తున్న జననాల క్షీణత!
చైనాలో జనాభా వరుసగా నాలుగో ఏడాది కూడా తగ్గింది. 1949 తర్వాత ఎన్నడూ లేనంతగా జననాల రేటు పడిపోవడంతో డ్రాగన్ దేశం భయాందోళనలో ఉంది. యువత పెళ్లిళ్లకు దూరంగా ఉండటం, పెరిగిన ఖర్చులే దీనికి కారణం.
ఒకప్పుడు జనాభా పెరుగుదలను అదుపు చేయలేక అల్లాడిపోయిన చైనా.. ఇప్పుడు జనాభా లేక వణికిపోతోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశంగా దశాబ్దాల పాటు వెలుగొందిన డ్రాగన్ కంట్రీ, ఇప్పుడు 'పాపులేషన్ క్రైసిస్'లో చిక్కుకుంది. వరుసగా నాలుగో సంవత్సరం కూడా జనాభా గణనీయంగా తగ్గడం చైనా పాలకుల నిద్ర పోగొడుతోంది.
గణాంకాలు చెబుతున్న భయంకర నిజాలు (2025 డేటా):
జనాభా తగ్గుదల: 2025 చివరి నాటికి చైనా జనాభా దాదాపు 34 లక్షలు తగ్గి, 140.4 కోట్లకు పడిపోయింది.
మరణాలు vs జననాలు: గతేడాది 1.13 కోట్ల మంది మరణించగా, కేవలం 79.2 లక్షల మంది శిశువులే జన్మించారు.
బర్త్ రేట్: వెయ్యి మందికి జననాల రేటు 5.63కి పడిపోయింది. ఇది 1949లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయి.
వృద్ధుల భారం: చైనాలో 60 ఏళ్లు పైబడిన వారి సంఖ్య ఇప్పటికే 32 కోట్లు దాటింది. అంటే మొత్తం జనాభాలో 23 శాతం వృద్ధులే!
యువత ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తోంది?
చైనా ప్రభుత్వం "ముగ్గురు పిల్లలను కనండి.. దేశభక్తిని చాటుకోండి" అని పిలుపునిస్తున్నా యువత మాత్రం 'నో చైల్డ్' పాలసీని పాటిస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే:
ఆర్థిక భారం: చైనాలో పిల్లల పెంపకం అత్యంత ఖరీదైన వ్యవహారం. ఒక బిడ్డను 18 ఏళ్ల వరకు పెంచి పెద్ద చేయాలంటే సగటున 76,000 డాలర్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా.
జీవన వ్యయం: విపరీతంగా పెరిగిన ఇంటి అద్దెలు, చదువు ఖర్చులు, ఉద్యోగ ఒత్తిడి వల్ల పెళ్లిళ్లకు యువత దూరంగా ఉంటోంది. 2024లో పెళ్లిళ్ల సంఖ్య గత 45 ఏళ్లలో లేనంతగా 20% పడిపోయింది.
వన్ చైల్డ్ పాలసీ ప్రభావం: దశాబ్దాల పాటు 'ఒక్కరే ముద్దు' అని కఠినంగా అమలు చేయడంతో, సామాజికంగా 'చిన్న కుటుంబం' అనే భావన బలంగా నాటుకుపోయింది.
ప్రభుత్వ వింత ప్రయత్నాలు - వివాదాలు!
జనాభాను పెంచేందుకు చైనా ప్రభుత్వం వింత వింత నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది:
నగదు ప్రోత్సాహకాలు: ఒక్కో కాన్పుకు 3600 యువాన్ల నగదు, అదనపు ప్రసూతి సెలవులు ఇస్తోంది.
కండోమ్స్ పై పన్ను: గర్భ నిరోధక సాధనాలపై ఏకంగా 13 శాతం పన్ను పెంచింది. అంటే, ప్రజలు గర్భం దాల్చకుండా అడ్డుకునే మార్గాలను ప్రభుత్వం కఠినం చేస్తోంది.
రిటైర్మెంట్ వయసు పెంపు: పనిచేసే శక్తి (Workforce) తగ్గిపోవడంతో, రిటైర్మెంట్ వయసును పురుషులకు 63 ఏళ్లకు, మహిళలకు 58 ఏళ్లకు పెంచింది.
భవిష్యత్తులో ముంచుకొస్తున్న ముప్పు!
ఐక్యరాజ్యసమితి అంచనాల ప్రకారం.. 2100 సంవత్సరం నాటికి చైనా తన ప్రస్తుత జనాభాలో సగానికి పైగా కోల్పోవచ్చు. అంటే అప్పటికి జనాభా కేవలం 63 కోట్లకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం: పనిచేసే చేతులు తగ్గిపోవడంతో శ్రామిక శక్తి కొరత ఏర్పడుతుంది. ఇది చైనాను ప్రపంచ రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ హోదా నుంచి కిందకు నెట్టేయవచ్చు.
పెన్షన్ ఫండ్స్ ఖాళీ: వృద్ధుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన పెన్షన్ భారం పెరిగి, నిధులు అడుగంటిపోయే అవకాశం ఉంది.