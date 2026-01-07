Donald Trump : వెనిజులా చమురుపై ట్రంప్ కన్నేయడం మరియు విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై నియంత్రణ సాధించడం
డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకారం, వెనెజువెలా నుంచి 30 నుంచి 50 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు అమెరికాకు అప్పగించనున్నారు. ఈ చమురు విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం తన నియంత్రణలోనే ఉంటుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ఈ నిర్ణయం ఇంధన విధానం, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు (జియోపాలిటిక్స్) మరియు అమెరికా రాజకీయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుందో తెలుసుకుందాం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనిజులా చమురు నిల్వలపై తన నియంత్రణను ప్రకటించారు. ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ మరియు భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులలో రాబోయే మార్పులు తన చేతుల్లోనే ఉన్నాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ, అమెరికా వెనిజులా నుండి 30 నుండి 50 మిలియన్ బారెళ్ల అత్యుత్తమ నాణ్యత గల క్రూడ్ ఆయిల్ పొందుతుందని, ఈ చమురు విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై తనకే పూర్తి అధికారం ఉంటుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అరెస్టు చేసిన అమెరికా సైనిక చర్య తర్వాత ఈ ప్రకటన వెలువడటం విశేషం. వెనిజులా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరకే చమురు ఇవ్వడానికి అంగీకరించిందని ట్రంప్ తెలిపారు.
ఈ పథకం యొక్క ముఖ్యాంశాలు:
- ప్రయోజనం: చమురు విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం వెనిజులా మరియు అమెరికా ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఉపయోగించబడుతుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
- అమలు: ఈ ప్రణాళికను తక్షణమే అమలు చేయాలని అమెరికా ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి క్రిస్ రైట్ను ఆయన ఆదేశించారు. స్టోరేజ్ షిప్పుల ద్వారా ఈ చమురు నేరుగా అమెరికా ఓడరేవులకు చేరుకుంటుంది.
- వైట్ హౌస్ సమావేశం: వెనిజులా చమురు రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడంపై చర్చించడానికి ఎక్సాన్ మొబైల్, చెవ్రాన్ మరియు కోనోకో ఫిలిప్స్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల ప్రతినిధులతో వైట్ హౌస్ శుక్రవారం ఒక ముఖ్యమైన సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
2026 మధ్యంతర ఎన్నికలపై రిపబ్లికన్లకు హెచ్చరిక
మరోవైపు, 2026 మధ్యంతర ఎన్నికల (Midterms) గురించి రిపబ్లికన్ పార్టీ నేతలను ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ ఎన్నికలలో రిపబ్లికన్లు హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో మెజారిటీ కోల్పోతే, డెమొక్రాట్లు తనపై మళ్ళీ అభిశంసన (Impeachment) ప్రక్రియను ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాబట్టి, ఈ ఎన్నికలలో విజయం సాధించడం పార్టీ భవిష్యత్తుకు మరియు తన రాజకీయ ఉనికికి చాలా కీలకమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు