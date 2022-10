ఒక్కసారి నాటితే చాలు వరుసగా ఐదేళ్లు పంట..!

Pippali Farming: నేటి యుగంలో రైతులు సంప్రదాయ పంటలను పండించడమే కాకుండా ఔషధ మొక్కల పంటలు కూడా పండిస్తున్నారు. ఆర్థికంగా లాభపడుతున్నారు. ఈ కారణంగా భారతదేశంలో ఔషధ మొక్కల సాగు ధోరణి పెరుగుతోంది. భారతదేశంలో వివిధ రకాల ఔషధ మొక్కలు కనిపిస్తాయి. ఈ మొక్కలలో పీప్లి ఒకటి. రైతులు దీనిని పండించడం ద్వారా బాగా సంపాదిస్తున్నారు. సామాన్య ప్రజలు కూడా దీని నుంచి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం కూడా ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. పీప్లీని పీపర్ అని కూడా అంటారు. వివిధ ఔషధ తయారీలో పీపర్ మొక్క కాండం, రూట్, పండ్లను ఉపయోగిస్తారు. జలుబు, దగ్గు, ఉబ్బసం, బ్రాంకైటీస్‌, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, దీర్ఘకాలిక జ్వరం మొదలైన వాటికి చికిత్సలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. ఇది కాకుండా అజీర్ణం, మూత్ర వ్యాధి, కామెర్లు, విరేచనాలు, మంట, ఇతర కడుపు వ్యాధుల చికిత్సలో కూడా వాడుతారు. పీప్లీలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. లిటిల్ పిప్లీ, బిగ్ పిప్లీ. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాఖపట్నం జిల్లా, అస్సాంలోని చిరపుంజీ వరకు తమిళనాడులోని అన్నమలై కొండల కొండపై కూడా సాగు చేస్తారు.

పీప్లి సాగు కోసం అధునాతన రకాలను ఎంచుకోవాలి. సాగు కోసం ఎర్ర నేల మంచిది. మంచి నీటి వ్యవస్థ ఉండాలి. తేమతో కూడిన వాతావరణం పిప్లీ సాగుకు బాగా సరిపోతుంది. పిప్లి మొక్క ఒకసారి నాటితే 5-6 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో పొలాన్ని సరిగ్గా దున్నుట అవసరం. తరువాత పొలంలో సేంద్రియ ఎరువుతో పాటు పొటాష్, భాస్వరం జోడించడం అవసరం. పీప్లీ ప్రత్యక్ష గాలి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. స్ప్రే చేయవలసి ఉంటుంది.

ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలలో నర్సరీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది నీడలో ఉండేవిధంగా రైతులు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. మొక్కలు సిద్ధమైన తరువాత వాటిని జూలై నెలలో నాటాలి. నాట్లు వేసిన తరువాత 20 రోజులు నీటితడులు అవసరం. తరువాత వారానికి ఒకసారి నీరు విడుదల చేస్తే సరిపోతుంది. పొలంలో ఎరువును వాడటం వల్ల మొక్క మంచి వృద్ధిని ఇస్తుంది. నాటిన నాలుగు నుంచి 6 నెలల్లోనే మొక్క పువ్వులు పూయడం ప్రారంభిస్తుంది. రెండు నెలల తరువాత అవి నల్లగా మారడం ప్రారంభిస్తాయి. పండిన నల్ల పండ్లను విచ్ఛిన్నం చేసే పనిని నాలుగైదు వారాల్లో పూర్తి చేయాలి. బ్రోకెన్ పండ్లను ఎండబెట్టాలి. రైతులకు మార్కెట్‌లో మంచి ధర లభిస్తుంది.