అధిక రక్తపోటు: సోడియం ఎక్కువగా ఉండే ఈ 7 భారతీయ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి! వైద్యుల హెచ్చరిక
అధిక రక్తపోటు నియంత్రణకు తప్పక దూరంగా ఉండాల్సిన 7 భారతీయ ఆహారాలు. అధిక సోడియం ఉన్న పచ్చళ్లు, అప్పడాలు, నూడుల్స్, చిప్స్ రక్తపోటు, గుండె, కిడ్నీ ఆరోగ్యంపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయో తెలుసుకోండి.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) సిఫార్సు చేసిన రోజువారీ సోడియం పరిమితి 2,000 mg. అయితే భారతీయుల్లో ఉప్పు వినియోగం దీనికి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా ఉంటోందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అధిక సోడియం వల్ల రక్తపోటు పెరగడం, గుండెజబ్బులు, కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు, గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ ప్రమాదం కూడా పెరుగుతున్నాయని కార్డియాలజిస్టులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గ్లెనెగ్లెస్ హాస్పిటల్ కార్డియాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాహుల్ గుప్తా ప్రకారం, మనం తెలియకుండానే ప్రతిరోజూ ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటున్నాం. రోజూ ఉపయోగించే అనేక భారతీయ ఆహారాల్లో సోడియం దాగి ఉందని, ముఖ్యంగా హై బిపి ఉన్నవారు వీటిని తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు.
హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నవారు తప్పక తగ్గించాల్సిన 7 సోడియం అధిక ఆహారాలు
1. పచ్చళ్లు (Pickles / Achar)
మామిడి, మిక్స్డ్ వెజిటబుల్, నిమ్మ… ఏ పచ్చడి అయినా ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉండాలంటే అధిక ఉప్పు అవసరం.
1. ఒక్క టేబుల్స్పూన్ పచ్చడి కూడా రోజువారీ సోడియం పరిమితిలో సగం చేరుస్తుంది.
2. నిరంతరం తీసుకుంటే రక్తపోటు, ఉబ్బరం (Bloating) పెరుగుతాయి.
2. అప్పడాలు (Papad)
అప్పడాల్లో
1. సోడియం,
2. ప్రిజర్వేటివ్లు,
3. అదనపు ఉప్పు
చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. రోజూ భోజనంతో కలిపి తింటే రక్తపోటు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
3. ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్
పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టపడే ఈ నూడుల్స్లోని టేస్ట్మేకర్లో అధిక ఉప్పు, ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్సర్లు ఉంటాయి.
1. ఒక్క సర్వింగ్ కూడా WHO సూచించిన సోడియం పరిమితిని మించిపోతుంది.
4. నమ్కీన్, చిప్స్ (Namkeen & Chips)
సేవ్, భుజియా, మిక్చర్స్, ఆలూ చిప్స్…
1. ఎక్కువ ఉప్పు,
2. ఎక్కువ ఆయిల్,
3. ప్రిజర్వేటివ్లు తో తయారు చేస్తారు.
తరచూ తింటే బరువు, ఉబ్బరం, హై బిపి సమస్యలు రావచ్చు.
5. రెడీ-టు-ఈట్ గ్రేవీలు, సూప్స్
స్టోర్లో దొరికే రెడీ-మిక్స్ సూప్స్, గ్రేవీల్లో సోడియం అత్యధికం.
1. నిల్వ కోసం ఉప్పు ఎక్కువగా వాడుతారు.
డాక్టర్ గుప్తా సలహా: “తాజాగా ఇంట్లో వండిన సూప్లు, గ్రేవీలు మంచివి.”
6. బ్రెడ్, బేకరీ ఐటమ్స్
సాధారణ బ్రెడ్లో కూడా హిడెన్ సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
1. ప్రతిరోజూ తింటే ఉప్పు వినియోగం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
7. కాండిమెంట్స్ (Sauces, Ketchup, Soy Sauce)
ఒక్క స్పూన్ సాస్లో కూడా చాలా ఎక్కువ సోడియం ఉంటుంది.
1. తరచుగా వాడితే రోజువారీ ఉప్పు వినియోగం దాటిపోతుంది.
ఉప్పు వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి వైద్యుల సూచనలు
1. తక్కువ ఉప్పుతో వంట చేయండి
- తినే ముందు స్వల్పంగా చల్లుకోవడం మంచిది.
- నిమ్మరసం, చింతపండు, అల్లం, మిరియాలు, వెనిగర్, సుగంధద్రవ్యాలతో రుచి పెంచండి.
2. తాజా ఆహారాలు ఎక్కువగా తినండి
- ఫ్రోజన్ & ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్లో ఎక్కువ ఉప్పు ఉంటుంది.
3. ఉప్పు ఉన్న స్నాక్స్కు దూరంగా ఉండండి
- చిప్స్, నమ్కీన్, ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్ బదులుగా
- ఉప్పులేని గింజలు, పండ్లు, రోస్టెడ్ శనగలు తీసుకోండి.
4. ఆహార లేబుల్స్ తప్పనిసరిగా చదవండి
- “ప్రతి సర్వింగ్లో రోజువారీ సోడియం 30% కంటే ఎక్కువైతే ఆ ఆహారాన్ని తప్పించండి” — డాక్టర్ గుప్తా.
5. రెస్టారెంట్ ఫుడ్లో MSG లేకుండా అడగండి
- తక్కువ ఉప్పుతో తయారు చేయమని చెప్పండి.
- అధిక సోడియం శరీరానికి చేసే హానులు
1. రక్తపోటు పెరుగుతుంది (Hypertension)
రోజుకు 6 గ్రాము కంటే తక్కువ ఉప్పు తీసుకుంటే రక్తపోటు తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
2. గుండె ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది
గుండె చుట్టూ ద్రవం నిల్వ ఉండి శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయి.
3. కిడ్నీ పనితీరుపై ప్రభావం
ద్రవం నిల్వ అయ్యి బరువు పెరిగి, ఉబ్బరం వస్తుంది.
4. మధుమేహం ఉన్నవారికి అధిక ప్రమాదం
కిడ్నీ సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి మరింత దిగజారుతుంది.
5. బరువు పెరగడం, ఉబ్బరం
నీరు నిల్వ అవ్వడం వలన bloating & sudden weight gain.
6. ఇతర సమస్యలు
తలనొప్పి, ఆస్టియోపొరోసిస్, కిడ్నీ రాళ్లు, గుండె కండరాల పెరుగుదల.