Kapil Farms : హైదరాబాద్లో ఫామ్ల్యాండ్ పెట్టుబడుల జోరు.. ఆకాశాన్నంటుతున్న భూముల విలువ
Kapil Farms : హైదరాబాద్ అంటే తళుక్కుమనే హైటెక్ సిటీ భవనాలు, టెక్నాలజీ, రియల్ ఎస్టేట్ లాంటివి మాత్రమే కాదు. ఈ వేగవంతమైన మహానగరం సరిహద్దులకు ఆవల, నిశ్శబ్దంగా ఒక కొత్త విప్లవం మొదలైంది.
Kapil Farms : హైదరాబాద్ అంటే తళుక్కుమనే హైటెక్ సిటీ భవనాలు, టెక్నాలజీ, రియల్ ఎస్టేట్ లాంటివి మాత్రమే కాదు. ఈ వేగవంతమైన మహానగరం సరిహద్దులకు ఆవల, నిశ్శబ్దంగా ఒక కొత్త విప్లవం మొదలైంది. అదే, హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల వ్యవసాయ భూముల పెట్టుబడుల విజృంభణ. ఒకప్పుడు కేవలం రైతుల కోసం మాత్రమే ఉన్న ఈ వ్యవసాయ భూములు ఇప్పుడు తెలివైన పెట్టుబడిదారులు, పెద్ద కంపెనీలు, ఎన్ఆర్ఐలను ఆకర్షిస్తున్నాయి. అందరూ ద్రవ్యోల్బణం నుండి రక్షణ, భవిష్యత్తులో ఈ భూముల విలువ పెరుగుతుందన్న నమ్మకంతో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఇది కేవలం ఊహాగానం మాత్రమే కాదు, బలమైన మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు, వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలలో మార్పులు, హైదరాబాద్లో వ్యవసాయ భూముల పెట్టుబడులపై వస్తున్న మంచి రాబడి వంటివి ఈ ట్రెండ్కు ప్రధాన కారణాలు.
ఈ పెరుగుదలకు కారణాలు ఏంటి?
హైదరాబాద్ చుట్టూ వ్యవసాయ భూముల పెట్టుబడుల జోరు పెరుగుతుండటానికి ప్రధాన కారణాలు నగరం వెలుపలికి విస్తరించడం, వ్యూహాత్మక అభివృద్ధి. ఈ ట్రెండ్కు ముఖ్యంగా కొన్ని అంశాలు దోహదం చేస్తున్నాయి.
మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు: తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న రీజనల్ రింగ్ రోడ్ (RRR), హైదరాబాద్-బెంగుళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు హైదరాబాద్ రూపురేఖలను మార్చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు ఉపనగరాలను, పారిశ్రామిక కేంద్రాలను కలుపుతుండటంతో, ఆ ప్రాంతాలలోని భూముల విలువ భారీగా పెరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో వ్యవసాయ భూములు వాణిజ్య లేదా నివాస ప్రాంతాలుగా మారే అవకాశం ఉందని భావించి పెట్టుబడిదారులు భూములను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
సేంద్రీయ, ఆరోగ్య స్పృహ విప్లవం: ప్రజలలో ఆరోగ్యం, స్వచ్ఛత పట్ల అవగాహన పెరగడం మరో ముఖ్య కారణం. సేంద్రీయ, స్థానికంగా పండించిన, క్రిమిసంహారక రహిత ఆహార ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఈ డిమాండ్ను తీర్చడానికి అత్యాధునిక, సస్టైనబుల్ ఫామ్లు పెరిగాయి. ఈ ఫామ్ల్యాండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా యజమానులు నేరుగా సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయవచ్చు లేదా ప్రొఫెషనల్ అగ్రి-కంపెనీలకు లీజుకి ఇచ్చి ఆదాయం పొందవచ్చు.
పెట్టుబడులకు సురక్షితమైన మార్గం: స్టాక్ మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులు, ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్న ఈ రోజుల్లో వ్యవసాయ భూమి ఒక స్థిరమైన, ద్రవ్యోల్బణ నిరోధక ఆస్తిగా ఉంది. ఇది ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే శక్తిని కలిగి ఉన్నందున, దాని విలువ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఇది పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడానికి, సంపదను కాపాడుకోవడానికి ఒక మంచి మార్గం.
ప్రభుత్వ విధానాలు, అభివృద్ధి: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మిషన్ కాకతీయ (నీటిపారుదలపై దృష్టి), రైతు మద్దతు పథకాలు వంటి కార్యక్రమాలు వ్యవసాయ రంగాన్ని మెరుగుపరిచాయి. అంతేకాకుండా, నగర శివార్లలో కొత్త ఎయిర్ పోర్టులు, లాజిస్టిక్స్ పార్క్లు, పారిశ్రామిక జోన్ల అభివృద్ధి వల్ల చుట్టుపక్కల వ్యవసాయ భూముల కనెక్టివిటీ మరియు విలువ పెరిగాయి.
హైదరాబాద్ ఫామ్ల్యాండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల వచ్చే రాబడి అనేక రకాలుగా ఉంటుంది:
పెట్టుబడి విలువ పెరుగుదల: చాలామంది పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే ప్రధాన అంశం ఇదే. నార్తర్న్ కారిడార్ (అదిబట్ల, ఎయిర్ పోర్టు వైపు), సదరన్ కారిడార్ (శ్రీశైలం హైవే వెంబడి), నార్త్వెస్టర్న్ కారిడార్ (సంగారెడ్డి), వెస్టర్న్ కారిడార్ (షాద్నగర్ వైపు) వంటి వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలలో భూముల విలువ ఏటా 15-25% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెరుగుతోంది. ఇది ఇతర పెట్టుబడి మార్గాల కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంది.
వ్యవసాయం ద్వారా ఆదాయం: భూమి విలువ పెరిగే వరకు, యజమానులు ఆ భూమిని స్థానిక రైతులకు లీజుకి ఇవ్వడం ద్వారా లేదా వ్యవసాయ సంస్థలతో భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. ఈ అద్దె ఆదాయం ఏటా భూమి విలువలో 3-6% వరకు ఉంటుంది.
ఆర్థికేతర లాభాలు: చాలామంది అర్బన్ ఇన్వెస్టర్లకు, ఫామ్ల్యాండ్ అంటే నగరం నుంచి బయటకు వెళ్ళి ప్రశాంతంగా గడిపే ఒక ప్రదేశం. ఇది వీకెండ్ ప్రయాణాలకు, అభిరుచిగా వ్యవసాయం చేయడానికి, స్థానిక ఆహార ఉత్పత్తి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడటానికి ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
హైదరాబాద్ ఫామ్ల్యాండ్ ట్రెండ్స్ 2025
2025లో హైదరాబాద్ ఫామ్ల్యాండ్ ట్రెండ్స్ మరింత అడ్వాన్సుడ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ పద్ధతుల్లో ఉంటాయి. ఇష్టమొచ్చిన చోట, సంబంధం లేని చిన్నచిన్న ప్లాట్లను కొనడం అనే ట్రెండ్ కనుమరుగు అవుతోంది. భవిష్యత్తు అంతా ఒక ప్రణాళికతో అభివృద్ధి చేసిన మాస్టర్-ప్లాన్డ్ ఫామ్ కమ్యూనిటీలదే.
గెటెడ్ ఫామ్ల్యాండ్స్: ఇది ఇప్పుడు వస్తున్న అతిపెద్ద ట్రెండ్. డెవలపర్లు పెద్ద విస్తీర్ణంలో భూమిని కొని, దానికి క్లియర్ టైటిల్స్ తీసుకుని, ఫెన్సింగ్, అంతర్గత రోడ్లు, నీటి వనరులు (బోరుబావులు), భద్రత వంటి అవసరమైన మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ ప్లాట్లను పెట్టుబడిదారులకు విక్రయిస్తారు. ఈ మోడల్ వల్ల భూమి వివాదాలు, కనీస సదుపాయాల లేమి వంటి సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
టెక్నాలజీ-ఆధారిత వ్యవసాయం: వ్యవసాయంలో టెక్నాలజీ వాడకం పెరగనుంది. బిందు సేద్యం, నేల ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించే సెన్సార్లు, డ్రోన్ల వాడకం లాంటివి సాధారణం అవుతాయి. ఇవి పంట దిగుబడిని పెంచి, నీటిని ఆదా చేసి, వ్యవసాయాన్ని మరింత లాభసాటిగా మారుస్తాయి.
విలువైన పంటలపై దృష్టి: సాంప్రదాయ, తక్కువ లాభాలు ఇచ్చే పంటల నుండి విలువైన ఉద్యానవన పంటలు, పూల తోటలు, సేంద్రీయ కూరగాయల వంటి వాటి వైపు దృష్టి మళ్ళుతుంది. ఇవి నగర మార్కెట్లకు, ఎగుమతులకు ఉపయోగపడతాయి.
వినోదం, ఆరోగ్యం: కొన్ని సంస్థలు వ్యవసాయం, పర్యాటకాన్ని కలిపి కొత్త ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తున్నాయి. ఇందులో వైన్యార్డ్ టూర్లు, పెట్టింగ్ జూలు, ఫామ్-టు-టేబుల్ రెస్టారెంట్లు, వెల్నెస్ రిట్రీట్ల వంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి. ఇది పెట్టుబడిదారులకు అదనపు ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది.
భవిష్యత్తు: లాభాల పంటకు సారవంతమైన భూమి!
హైదరాబాద్ ఫామ్ల్యాండ్ మార్కెట్ భవిష్యత్తు చాలా ఆశాజనకంగా ఉంది. నగర ఆర్థిక వృద్ధి కొనసాగుతుంది. దాని సరిహద్దులు మరింత విస్తరిస్తాయి. ఫలితంగా చుట్టుపక్కల భూముల విలువ పెరుగుతుంది. మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, ఆహార భద్రత, సురక్షితమైన పెట్టుబడుల కోరిక వంటి అంశాల కలయిక దీర్ఘకాలంలో ఫామ్ల్యాండ్ పెట్టుబడులకు ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తుంది.
అయితే, ఈ సువర్ణావకాశం కొన్ని జాగ్రత్తలతో వస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు తప్పకుండా భూమి డాక్యుమెంట్లను నిశితంగా పరిశీలించాలి. లీగల్ సమస్యలు లేని, ఎటువంటి వివాదాలు లేని భూమిని ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వ్యవసాయ భూమి చట్టాలలో అనుభవం ఉన్న న్యాయవాదిని సంప్రదించడం తప్పనిసరి.
అదనంగా, నేల నాణ్యత, నీటి లభ్యత, ప్రధాన రహదారులకు కనెక్టివిటీ వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి. ఒక ప్లాటెడ్ ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లయితే, డెవలపర్ విశ్వసనీయతను కూడా చూడాలి. స్థానిక జోనింగ్ నిబంధనలు, భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంతంలో రాబోయే అభివృద్ధి ప్రణాళికలను కూడా అర్థం చేసుకోవడం అవసరం.
ముగింపుగా, హైదరాబాద్లో ఫామ్ల్యాండ్ పెట్టుబడుల జోరు అనేది ఒక తాత్కాలిక ట్రెండ్ కాదు. ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరంలో విలువను ఎలా చూడాలనే దానిపై ఒక ప్రాథమిక మార్పు. ఇది మంచి ఆర్థిక రాబడిని, భౌతిక ఆస్తి భద్రతను, సుస్థిర భవిష్యత్తుతో సంబంధాన్ని అందిస్తుంది. సరైన పరిశోధన చేసి, తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి హైదరాబాద్ శివార్లలోని సారవంతమైన పొలాలు కేవలం పంటనే కాదు, సంపదను కూడా పండిస్తాయి.
మృగనయని: మీ లాభదాయక ఫామ్ల్యాండ్ పెట్టుబడులకు ఒక మార్గం
వ్యవసాయ భూమిపై ఆసక్తి ఉన్నవారి కోసం, తెలంగాణలోని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సంగారెడ్డి జిల్లాలో మృగనయని అనే సంస్థ, నిర్వహించబడే ఫామ్ల్యాండ్ పరిష్కారాలను అందిస్తోంది. ఇది భూమి యజమానిత్వ భద్రతను, ప్రొఫెషనల్ పర్యవేక్షణ, అభివృద్ధిని కలిపి అందిస్తుంది.
ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు దగ్గరగా ఉండటం, సారవంతమైన నేల పరిస్థితులు ఉండటం వల్ల, మృగనయని ఫామ్ల్యాండ్ యజమానిత్వం ఒక అభిరుచి ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తు కోసం ఒక లాభదాయకమైన పెట్టుబడిగా మారుస్తుంది.
* 100 ఎకరాల ప్రాజెక్ట్
* 100% క్లియర్ టైటిల్, పట్టా పాస్బుక్
* టీఎస్ రైతు భరోసా
* ఏటా 50 కేజీల ఫామ్ ఉత్పత్తులు
* 15 సంవత్సరాల పాటు ఉచిత ఫామ్ నిర్వహణ
* 5 గుంటలకు 45 పండ్ల మొక్కలు
* ఏటా 5 రోజులు/4 రాత్రులు కాంప్లిమెంటరీ రిసార్ట్ బస
* రిసార్ట్ యాక్సెస్ - అన్ని కార్యకలాపాలపై 25% వరకు తగ్గింపు
* క్లబ్హౌస్ & స్విమ్మింగ్ పూల్
* 25 సంవత్సరాల ఉచిత క్లబ్ సభ్యత్వం
* క్యామెరా నిఘా, కాంపౌండ్ వాల్
* సమీపంలో NIMZ, ముంబై హైవే, JNTU సుల్తాన్పూర్, ఐఐటీ హైదరాబాద్
* నెలకు కేవలం రూ.32,500 నుండి ఈఎంఐ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది!
మరిన్ని వివరాలకు https://www.mruganayani.kapilfarms.in/ లేదా https://www.kapilfarms.in/ సందర్శించండి. మృగనయని బృందాన్ని +91-9839837280 లేదా [email protected] వద్ద సంప్రదించవచ్చు.